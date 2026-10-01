Κακοκαιρία Κρήτη: Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πέθανε

Πώς πέθανε ο κτηνοτρόφος - Nέα επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, παρασυρμένος από ορμητικά νερά λόγω κακοκαιρίας.
  • Η Κρήτη πλήττεται από σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις, με μεγάλες ζημιές σε σπίτια και δρόμους.
  • Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
  • Έκτακτο δελτίο με κόκκινη προειδοποίηση σε ισχύ, με βροχοπτώσεις που ξεπερνούν τα 500 χιλιοστά μέχρι την Κυριακή.
  • Σημαντική βροχόπτωση καταγράφηκε στα Ανώγεια, με 360 χιλιοστά σε λιγότερο από 24 ώρες.

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη δίνη της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως την Κυριακή. 

«Σαρώνει» η κακοκαιρία την Κρήτη - Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες

Ο ηλικιωμένος είχε φύγει το απόγευμα από το σπίτι του, με προορισμό το ποιμνιοστάσιό του, καθώς ανησυχούσε για τα ζώα του λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Όταν δεν επέστρεψε το βράδυ, η οικογένειά του ενημέρωσε τις Αρχές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. 

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έως την Κυριακή οι ισχυρές καταιγίδες

Αστυνομία και Πυροσβεστική τον αναζήτησαν μέχρι το μεσημέρι, οπότε και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας Γωγώς Αποστολάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού που βρίσκεται κοντά στο ποιμνιοστάσιο. Εντοπίστηκε μέσα στο νερό, καλυμμένος από κλαδιά. 

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι ο 80χρονος «είχε πλακωθεί από μια μάζα με φερτά υλικά στο ρέμα». 

Κακοκαιρία Κρήτη: Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και πνίγηκε

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη - Πλημμύρες και προβλήματα 

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε πολλές περιοχές του νησιού, με πλημμύρες, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ποταμών και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα και δρόμους. 

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Μυλοπόταμο, με προβλήματα να καταγράφονται στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Αξό. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών έχουν καταστήσει αρκετά σημεία απροσπέλαστα. 

Κρήτη

Στιγμιότυπα από την κακοκαιρία στην Κρήτη / Φωτογραφίες Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Πλημμύρες Κρήτη

Κακοκαιρία Κρήτη

Στα Ζωνιανά, ποτάμι υπερχείλισε, με νερά και λάσπες να εισέρχονται σε σπίτια. Ένα νεαρό ζευγάρι είδε την κατοικία του να πλημμυρίζει μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν εκτεταμένες ζημιές. 

Στο Καστέλι Ηρακλείου, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα, ενώ κάτοικοι προσπαθούν να περιορίσουν τις ζημιές. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν στον Προφήτη Ηλία, όπου κάτοικοι χρησιμοποίησαν ακόμη και ξύλα για να απομακρύνουν τα ορμητικά νερά από τις περιουσίες τους. 

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στην Κρήτη 

Εξαιτίας της των καιρικών φαινομένων που θα είναι ισχυρά και τις επόμενες ώρες , αποφασίστηκε εκ νέου να παραμείνουν κλειστά και την επόμενη ημέρα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. 

Ισχυρές βροχές στην Κρήτη μέχρι την Κυριακή 

Το Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση για την Κρήτη είναι σε ισχύ. 

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στα Ανώγεια έχουν πέσει ήδη περίπου 360 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από 24 ώρες, ποσότητα τριπλάσια από τη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Οκτωβρίου. Μόνο σήμερα έχουν καταγραφεί 270 χιλιοστά στα Ανώγεια και πάνω από 200 χιλιοστά βροχής στο Τζερμιάδο Λασιθίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ του 2015. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση των τελευταίων 11 ετών.  

Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν στο νησί έως και την Κυριακή και αθροιστικά αναμένεται να ξεπεράσουν τα 500 χιλιοστα δηλαδή 500 τόνους νερού ανά στρέμμα.  

«Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της βροχόπτωσης, στη Ζαγορά Πηλίου στην κακοκαιρία Daniel το Σεπτέμβριο του 2023, είχαν καταγραφεί 754 χιλιοστά σε μια ημέρα. Αύριο, Παρασκευή, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μια προσωρινή εξασθένηση μέχρι το απόγευμα, όμως το βράδυ θα ενταθούν ξανά και θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση μέχρι και την Κυριακή», επεσήμανε η μετεωρολόγος του Star. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

 

 

 

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