Νέα Mέτρα ΕΕ Για Επιστροφές Μεταναστών – Τι Αλλάζει

Tο Συμβούλιο έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για νέους κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη επιστροφή όσων δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ για τη μετανάστευση, οι νέοι κανόνες —οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ τις επόμενες εβδομάδες— συμπληρώνουν το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και θα συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή του.

Οι νέοι κανόνες επιβάλλουν υποχρεώσεις σε όσους δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ. Καθορίζουν διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ για την επιστροφή τους, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων κανόνων για την επιστροφή ατόμων που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια.

Οι κανόνες παρέχουν στα κράτη μέλη περισσότερα εργαλεία για την υλοποίηση των επιστροφών. Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να δημιουργούν κέντρα επιστροφών σε χώρες εκτός ΕΕ.

Όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την επιστροφή πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα.

«Περίπου δύο στα τρία άτομα στα οποία έχει δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν την ΕΕ δεν αποχωρούν τελικά. Οι αναθεωρημένοι κανόνες επιστροφής που εγκρίθηκαν σήμερα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να υλοποιούν αποτελεσματικά και ταχέως τις επιστροφές. Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μιας κοινής προσέγγισης στη διαχείριση της μετανάστευσης, στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», δήλωσε ο Jim O’Callaghan, Υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της Ιρλανδίας.

Υποχρεώσεις για όσους δεν έχουν δικαίωμα παραμονής

Οι νέοι κανόνες επιβάλλουν σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ την υποχρέωση να εγκαταλείψουν το οικείο κράτος μέλος και να συνεργαστούν με τις αρχές.

Η μη τήρηση της υποχρέωσης συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, όπως: περικοπή παροχών και επιδομάτων που χορηγούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, άρνηση παροχής κινήτρων για την προώθηση της οικειοθελούς επιστροφής, χρηματικά πρόστιμα ή ακόμη και ποινικές κυρώσεις, εφόσον προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

Ευρωπαϊκή εντολή επιστροφής και αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων επιστροφής

Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν την «Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής», ένα έντυπο στο οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταχωρίζουν τα βασικά στοιχεία της απόφασης επιστροφής. Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση αποφάσεων επιστροφής που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη.

Η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων επιστροφής θα παραμείνει προαιρετική προς το παρόν και θα επανεξεταστεί τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ενδέχεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την καθιέρωση της υποχρεωτικής αμοιβαίας αναγνώρισης.

Επιστροφή ατόμων που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια

Οι νέοι κανόνες εισάγουν ειδικά μέτρα για υπηκόους τρίτων χωρών που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου αορίστου διάρκειας, εφόσον αυτό δικαιολογείται και είναι ανάλογο προς τον κίνδυνο ασφάλειας που συντρέχει, ή να θέτουν υπό κράτηση τους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών.

Κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να κατευθύνουν άτομα που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ και στα οποία έχει κοινοποιηθεί απόφαση επιστροφής, σε κέντρα επιστροφής που έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τη σύναψη συμφωνίας ή διευθέτησης με την εν λόγω τρίτη χώρα. Μια τέτοια συμφωνία ή διευθέτηση μπορεί να συναφθεί μόνο με τρίτη χώρα που σέβεται τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι εξαιρούνται από τέτοιες συμφωνίες ή διευθετήσεις.

Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί τώρα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα.

Ορισμένες διατάξεις, όπως αυτές που αφορούν τα κέντρα επιστροφής, θα εφαρμόζονται άμεσα. Άλλες διατάξεις, οι οποίες απαιτούν προπαρασκευαστικές εργασίες, θα τεθούν σε εφαρμογή ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.