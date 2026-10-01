Όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια Γωγώ Αποστολάκη από την Κρήτη για την κακοκαιρία / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με έντονα καιρικά φαινόμενα μπήκε ο Οκτώβριος στην Κρήτη. Από χθες το απόγευμα έχουν καταγραφεί μεγάλα ύψη βροχής, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, με σοβαρά προβλήματα να καταγράφονται σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μηνύματα του 112 έχουν σταλεί σε περιοχές των τριών νομών, ενώ υπάρχουν πλημμυρισμένα σπίτια, ζημιές σε υποδομές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια στην Κρήτη Γωγώ Αποστολάκη, στα Ζωνιανά, οι καταρρακτώδεις βροχές παρέσυραν πέτρες και φερτά υλικά από τον Ψηλορείτη, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να προκληθούν σοβαρές ζημιές στους δρόμους.

Ζημιές και πλημμύρες στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία / Φωτογραφίες Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Σε πολλά σημεία η άσφαλτος έχει υποχωρήσει και η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε Μυλοπόταμο, Ανώγεια, Λιβάδια και Ζωνιανά.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου έχουν καταγραφεί ζημιές σε καλλιέργειες, χωρίς ακόμη να μπορεί να γίνει πλήρης αποτίμηση λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης.

Στο Ηράκλειο, προβλήματα υπάρχουν στο Καστέλλι του Δήμου Χερσονήσου και στην περιοχή των Μαλλιάδων, κοντά στον ποταμό Δρακούλη, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν στην Κρήτη και τις επόμενες ημέρες. Όπως τόνισε, οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν επίμονο χαρακτήρα, με μια μικρή εξασθένηση να αναμένεται αύριο.

Η επιμονή των φαινομένων συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες των θαλασσών γύρω από την Κρήτη, οι οποίες τροφοδοτούν την ατμόσφαιρα με υγρασία. Παράλληλα, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι μεταφέρουν την υγρασία προς το νησί, ενώ η μορφολογία του εδάφους ενισχύει και παρατείνει τα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία στην Κρήτη αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Κυριακή, οπότε σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν οι άνεμοι και τα φαινόμενα θα περιοριστούν.

Βροχές αναμένονται και στην Εύβοια, ενώ καταιγίδες προβλέπονται στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Έως 9 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο - Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Όπως τόνισε η μετεωρολόγος του Star, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ανέμους, καθώς σήμερα οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά σε θυελλώδεις εντάσεις, έως και 9 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, τα Κύθηρα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, ενώ για τα βραδινά, που είναι προγραμματισμένα από τις 20:00 έως τις 22:00, αναμένεται έκδοση δελτίου της ΕΜΥ στις 18:00.

Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων.

Από τη Ραφήνα τα δρομολόγια παραμένουν ανεκτέλεστα, ενώ αναμένεται στις 17:30 ενημέρωση για το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος» προς τις Κυκλάδες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Λαύριο, όπου τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν ενημέρωση για το απογευματινό δρομολόγιο των 18:30.

Το Λιμενικό Σώμα συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

Κακοκαιρία Κρήτη: Συστάσεις για περιορισμό μετακινήσεων από τον δήμαρχο Χερσονήσου

Την ίδια ώρα, σε σύσταση προς τους δημότες του Δήμου Χερσονήσου για περιορισμό των μετακινήσεων - και ειδικά την αποφυγή των άσκοπων - προχώρησε ο δήμαρχος της περιοχής, Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «έρχονται δύσκολες ώρες, αλλά και δύσκολες ημέρες, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δημοτών». Η ορμή των νερών είναι τέτοια, που στην περιοχή των Γουβών, παρασύρθηκαν σταθμευμένα οχήματα προς τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον κ. Δοξαστάκη, σε όλο το εύρος του Δήμου βρίσκονται μηχανήματα έργου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα κατολισθήσεων ή άλλα προβλήματα που εντοπίζονται στην περιοχή, ενώ επί ποδός βρίσκεται συνολικά ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας.