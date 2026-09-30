Σε έντονα φθινοπωρινό σκηνικό περνά ο καιρός από σήμερα, Τετάρτη, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, δείχνει ότι τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα βρεθούν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Εύβοια και Κρήτη.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος, η χώρα θα είναι ουσιαστικά χωρισμένη στα δύο. Στα ανατολικά και τα νότια θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες, βροχές, καταιγίδες και ψύχρα, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι πιο ήπιος.

Ήδη στο Αιγαίο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, έως 7 μποφόρ, ενώ από αύριο, Πέμπτη, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυσή τους. Ο Σεπτέμβριος αποχαιρετά τη χώρα με βοριάδες που τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δύσκολα θα ξεπεράσει τους 24 - 25 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ίδια πρόγνωση, οι περιοχές που «κοιτούν» προς το Αιγαίο θα δεχθούν βροχές και καταιγίδες, με την Εύβοια και την Κρήτη να ξεχωρίζουν.

Στην Αττική, παράλληλα, οι βοριάδες θα είναι ισχυροί, ενώ από την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο.

Καιρός: «Αγριεύει ο καιρός», λέει ο Σάκης Αρναούτογλου

Από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου, σε ανάρτησή του, προειδοποιεί για επίμονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή απειτείται σε Εύβοια και Κρήτη, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής.

«Θέλει λίγο προσοχή γιατί θα υπάρχει μία εμμονική συμπεριφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα στην Κρήτη θα έχουν διάρκεια και κατά τόπους ένταση.

Σήμερα, βροχές αναμένονται από τις πρωινές ώρες σε τμήματα της Λέσβου, της Λήμνου, των Σποράδων, της Μαγνησίας προς το Πήλιο και στην Εύβοια. Στην Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από τις προμεσημβρινές και κυρίως τις πρώτες μεσημβρινές ώρες.

Αστάθεια προβλέπεται επίσης στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ μέχρι το βράδυ τοπικές βροχές θα επηρεάσουν και περιοχές της Πελοποννήσου.

Ο βοριάς θα αποτελέσει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εβδομάδας. Από το μεσημέρι της Τετάρτης θα ενισχυθεί από τη Θράκη έως τα Κύθηρα, ενώ στα δυτικά της Κρήτης δεν αποκλείεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ.

Η ένταση των ανέμων αναμένεται να διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες, με πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και στους απόπλους έως και την Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου.

Καιρός: Πού θα επιμείνουν οι βροχές

Στην Αττική, η θερμοκρασία από το μεσημέρι της Τετάρτης ενδέχεται στα βόρεια προάστια να μην ξεπεράσει τους 15 - 16 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, σε περιοχές όπως η Λιβαδειά, η Αττική και η Χαλκίδα αναμένονται σύννεφα και ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, με σχετικά γρήγορη βελτίωση. Αντίθετα, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν στο επίκεντρο, με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου αναμένεται πρόσκαιρη ανάπαυλα, κυρίως από το πρωί έως το μεσημέρι. Ωστόσο, προς το βράδυ θα εμφανιστούν ξανά τοπικές βροχές, ενώ οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν στο Αιγαίο και την Αττική.

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου διαφαίνεται νέα επιδείνωση. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Θράκη και να επεκταθούν προς την ανατολική Στερεά, με την Αττική, την Εύβοια, την Κρήτη, περιοχές του Αιγαίου και τις δυτικές Κυκλάδες να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

ΕΜΥ και meteo: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Εύβοια και την Κρήτη, από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά τοπικά τους 26 βαθμούς.

Η πρόγνωση του meteo για την Τετάρτη κάνει επίσης λόγο για μικρή επιδείνωση, τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, με ριπές 70-80 km/h.