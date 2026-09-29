GNTM: Η audition του Στέλιου - «Εσύ είσαι αντικειμενικά μοντέλο»

«Ίσως είμαι και ο καλύτερος», δήλωσε ο 26χρονος Θεσσαλονικιός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέλιος Μαργαρίτης, 26 ετών, είναι απόφοιτος Μηχανολόγων Μηχανικών και επιθυμεί να αφοσιωθεί στο modeling.
  • Συμμετείχε στο GNTM με αυτοπεποίθηση, πιστεύοντας ότι είναι ο καλύτερος.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τον χαρακτήρισε αντικειμενικά μοντέλο και του έδωσε το πρώτο 'ναι' για το bootcamp.
  • Ο Στέλιος απέσπασε πέντε 'ναι' από τους κριτές, οι οποίοι ανυπομονούν για την εξέλιξή του.
  • Ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε ότι η μόδα θα έχει πολλά να κερδίσει από εκείνον.

Ο Στέλιος Μαργαρίτης είναι 26 ετών και λίαν συντόμως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.

Ο ίδιος θέλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του, για να μην παραπονιέται η μητέρα του, και στη συνέχεια να αφοσιωθεί στο modeling. Το όνειρό του να κατακτήσει τις πασαρέλες τον οδήγησε στο φετινό GNTM, στο οποίο προσήλθε με μεγάλες φιλοδοξίες.

«Με αυτά που έχω δει, πιστεύω ότι είμαι αρκετά καλός. Ίσως και ο καλύτερος», δήλωσε γεμάτος αυτοπεποίθηση, λίγο πριν τη συνάντησή του με τους κριτές.

GNTM: Με αυτοπεποίθηση στα ύψη ο Στέλιος στις auditions

GNTM: Με αυτοπεποίθηση στα ύψη ο Στέλιος στις auditions

Ο Στέλιος έχει δύο χρόνια εμπειρίας στην πλάτη του, κάτι που αντιλήφθηκε αμέσως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ανοίγοντάς του πρώτη τον δρόμο για το bootcamp.

«Υπάρχουν παιδιά που έρχονται εδώ και είναι μοντέλα. Υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία είναι πολύ κοντά σε αυτό. Εσύ είσαι αντικειμενικά μοντέλο. Δεν χρειάζεται κάποια συζήτηση. Προφανώς και είναι "ναι"», σχολίασε η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM.

GNTM: Η audition του Στέλιου - «Εσύ είσαι αντικειμενικά μοντέλο»

Η Ζεν κατάλαβε από το παντελόνι ότι ο Στέλιος θα περάσει 

Οι άλλοι τέσσερις κριτές ήθελαν οπωσδήποτε να τον ξαναδούν στο bootcamp, κι έτσι ο διαγωνιζόμενος αποχώρησε από τις auditions έχοντας πέντε "ναι" στις αποσκευές του.

«Είσαι όμορφος και σίγουρα η μόδα θα έχει να πάρει πάρα πολλά από εσένα», του είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός ήρθε με... τέρμα τα γκάζια στις auditions, δημιουργώντας «με το καλημέρα» υψηλές προσδοκίες στην κριτική επιτροπή, η οποία ανυπομονεί να δει την εξέλιξή του μέσα στον διαγωνισμό.

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