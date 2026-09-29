Υπόθεση Μαζωνάκη: Η περιουσία και τα ακίνητα των κατηγορούμενων γιατρών

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Η περιουσία των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι γιατροί του Κολωνακίου κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έχουν μεγάλη περιουσία.
  • Διατηρούν δύο ιατρεία σε ακριβές περιοχές του Κολωνακίου και ξεχωριστούς λογαριασμούς.
  • Ο γιατρός δήλωνε εισόδημα 90.000 ευρώ, ενώ η γιατρός περίπου 500.000 ευρώ.
  • Κατέχουν ακίνητο στην Αγία Παρασκευή και υπερπολυτελές σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό.
  • Δαπανούν σημαντικά ποσά για προσωπική εμφάνιση, με ακριβά ρούχα και αξεσουάρ.

Οι επικίνδυνες θεραπείες φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα επικερδείς για τους γιατρούς του Κολωνακίου που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι έχουν μια αρκετά μεγάλη περιουσία.

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Οι γιατροί είχαν δύο ιατρεία, με δύο διαφορετικές άδειες, που μοιράζονταν έναν χώρο περίπου 200 τ.μ. σε έναν από τους ακριβότερους δρόμους του Κολωνακίου, την οδό Καρνεάδου, ενώ διατηρούσαν και ένα ακόμη ιατρείο σε εξίσου ακριβό δρόμο, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. 

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Τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης ήταν στην άδεια της γιατρού, ενώ είχαν ξεχωριστά POS, ξεχωριστούς λογαριασμούς και ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, υπάρχουν επίσης στοιχεία για τα ετήσια εισοδήματά τους. Ο γιατρός φέρεται να δήλωνε εισόδημα περίπου 90.000 ευρώ, ενώ η γιατρός περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να προκύπτει διακίνηση χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών τους. 

Γιατροί Μαζωνάκη: Η Περιουσία, Τα Ακίνητα Και Τα Ιατρεία

Η ακίνητη περιουσία των γιατρών του Γιώργου Μαζωνάκη 

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία τους, είχαν στην κατοχή τους ένα σπίτι 121 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή, το οποίο είχε αγοραστεί με τραπεζικό δάνειο. Η προφυλακισμένη γιατρός είχε επίσης περιουσία στον τόπο καταγωγής της, στη Βαρδαλή Φθιώτιδας. 

Την ίδια ώρα, το ζευγάρι φέρεται να διέμενε σε υπερπολυτελές σπίτι άνω των 300 τ.μ. σε συγκρότημα στο Παλαιό Ψυχικό, το οποίο νοίκιαζε, ενώ τα τρία παιδιά τους έχουν φοιτήσει σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο της περιοχής. 

Φαίνεται, επίσης, ότι σημαντικά ποσά δαπανούνταν και για την προσωπική τους εμφάνιση. Η γιατρός φέρεται να κρατούσε ακριβές τσάντες, ενώ ο γιατρός είχε στην κατοχή του ακόμη και ρολόι αξίας άνω των 200.000 ευρώ. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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