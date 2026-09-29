«H γιατρός είπε στον άνδρα της ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»

Όσα κατέθεσε για πρώτη φορά νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι

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Ελλαδα
Τι είπαν οι νοσηλεύτριες στις καταθέσεις τους / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νοσηλεύτρια κατέθεσε για την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου εργάζεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
  • Ο Μαζωνάκης αρχικά ήταν καλά, αλλά η κατάσταση του επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
  • Η γιατρός ενημέρωσε τον σύζυγό της ότι 'ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά', προκαλώντας πανικό και κλήση του ΕΚΑΒ.
  • Κανένας από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε απορία στους εργαζόμενους.
  • Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τον θάνατο του τραγουδιστή περίπου στις 18:00, χωρίς να έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σημαντικά στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου την ώρα που κατέρρεε ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε μέσα από την κατάθεσή της η νοσηλεύτρια που κλήθηκε για πρώτη φορά από τις αρχές.  

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Η 53χρονη που ήταν στον χώρο του περιστατικού, όπως ανέφερε, εργάζεται στο ιατρείο περίπου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Στον χώρο δεν υπήρχε ρολόι, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες να μην γνωρίζουν με ακρίβεια την ώρα. 

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Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, την ώρα της πλασμαφαίρεσης μπαινόβγαινε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής - μπήκε δύο φορές σε διάστημα περίπου μισής ώρας - προκειμένου να βοηθήσει τη γιατρό. 

Μαζί της, όπως είπε, έμπαινε και άλλη νοσηλεύτρια και οι δύο βοηθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη σε διαδικαστικά ζητήματα, κάτι που, όπως ανέφερε, αποτελούσε καθημερινή πρακτική στο ιατρείο. 

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα», φέρεται να είπε. 

Η ίδια, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί πως κάτι σοβαρό του συνέβαινε. 

H γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

H γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi 

«"Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά", είπε η γιατρός. Επικράτησε πανικός» 

Σύμφωνα με την περιγραφή της, όταν σημειώθηκε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον σύζυγό της και του είπε: «Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά». Ακολούθησε, όπως υποστηρίζει, πανικός και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. 

Η 53χρονη ανέφερε ως ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα αντιλήφθηκε, κανένας από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. 

«Μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη».

Η ίδια υποστήριξε ότι ούτε εκείνη ούτε οι υπόλοιπες εργαζόμενες είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. 

«Καμία μας δεν κατάλαβε τι του έχει συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Όπως είπε, ενημερώθηκαν για τον θάνατο του τραγουδιστή περίπου στις 18:00, όταν η είδηση άρχισε να γεμίζει τις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, οι εργαζόμενες αντάλλαξαν μεταξύ τους μηνύματα, ρωτώντας η μία την άλλη εάν θα πήγαιναν κανονικά στη δουλειά την επόμενη ημέρα. 

Η 53χρονη υποστηρίζει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα όσων είχαν συμβεί στον χώρο του ιατρείου. 

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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