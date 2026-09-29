Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της μητέρας του Λορέντζο Καριέρε, της αείμνηστης Ματούλας, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, το 2021

Δυόμισι μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή, όμως για την οικογένειά του ο χρόνος φαίνεται πως δεν είναι αρκετός για να απαλύνει την απουσία του.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και πρώην μέλος των «Φίλοι για Πάντα» πέθανε στις 15 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 51 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Ανάμεσα σε εκείνους που δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να διαχειριστούν την απώλεια ήταν και ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε. Από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε τη βαθιά του θλίψη και μέσα από τα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους σκέψεις και αναμνήσεις από τον πατέρα του.

Αυτή τη φορά, ο Ρομπέρτο επέστρεψε στα social media με μια φωτογραφία του Λορέντζο και ένα μήνυμα που συγκινεί.

Λίγες λέξεις, αλλά αρκετές για να αποτυπώσουν την απουσία και τη νοσταλγία του για τον άνθρωπο που υπήρξε σημείο αναφοράς στη ζωή του.

«Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μια φράση που μοιάζει να κρατά ζωντανή μια κοινή στιγμή των δυο τους, αλλά και την επιθυμία ενός παιδιού να μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο και να ξαναβρεθεί, έστω για λίγο, δίπλα στον πατέρα του.

Η απώλεια του Λορέντζο Καριέρε παραμένει βαθιά για την οικογένειά του και ο Ρομπέρτο, μέσα από τις αναρτήσεις του, φαίνεται πως βρίσκει τον δικό του τρόπο να κρατά ζωντανή τη μνήμη του