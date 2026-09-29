Πετράκης - Αλατζίδου: Το promo video του «Έτσι Απλά Pagrati»

Μια γεύση από όσα πρόκειται να ζήσουμε στο «Έτσι Απλά Pagrati… όπως παλιά», μας δίνουν ο Άρις Πετράκης και η Λίνα Αλατζίδου, μέσα από το promo video της συνεργασίας τους. Με φόντο τις γειτονιές του Παγκρατίου και της Καισαριανής, οι δύο ταλαντούχοι ερμηνευτές της νέας γενιάς έστησαν ένα ξεχωριστό μουσικό σκηνικό, γεμάτο κέφι, αυθεντική λαϊκή διάθεση και άρωμα μιας άλλης εποχής. Μότο τους , το «Έτσι Απλά….γλεντάμε ελληνικά live»!!!!

Στο promo video, με την υπογραφή του Βαγγέλη Τσαουσόπουλου, αναβιώνουν το αγαπημένο «Της Καλλιρόης το ρέμα», ταξιδεύοντάς μας πίσω στις εποχές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού και στις μεγάλες ερμηνείες του Γιώργου Μητσάκη και της Δούκισσας. Η εικόνα, η μουσική και η διάθεση θυμίζουν παλιό ελληνικό γλέντι, ενώ η φρεσκάδα των δύο καλλιτεχνών δίνει στο τραγούδι μια διαφορετική, σύγχρονη πνοή.

Ο Άρις Πετράκης και η Λίνα Αλατζίδου, δύο σπουδαίοι ερμηνευτές της νέας γενιάς, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα-έκπληξη στο «Έτσι Απλά….όπως παλιά», όπου το χθες συναντά το σήμερα. Από τα αυθεντικά λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια που μεγάλωσαν γενιές, μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, το πρόγραμμα έχει απ’ όλα: τραγούδι, χορό, κέφι και φυσικά… καλό φαγητό! Τραγούδια που θυμόμαστε, τραγούδια που αγαπάμε και ρυθμούς που ξεσηκώνουν.

Από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από νωρίς το βράδυ, το «Ετσι Απλά Pagrati», με τον Άρι Πετράκη και τη Λίνα Αλατζίδου, σε ένα πρόγραμμα που κινείται από το λαϊκό και το παραδοσιακό μέχρι το σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο, θα γίνει η νέα μουσική συνήθεια του Παγκρατίου, στο γλέντι όπως παλιά.