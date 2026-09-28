«Εκτροφείο Τεράτων» του Γιάννη Παπάζογλου, 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

Ένα υπαρξιακό, πολιτικό και βαθιά ανθρώπινο έργο, στο Θέατρο Αργώ

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«Εκτροφείο Τεράτων» Γιάννη Παπάζογλου
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Στον πυρήνα μιας πόλης που σείεται —από κραδασμούς οικονομικούς, κοινωνικούς και υπαρξιακούς— αναδύεται ένα σκοτεινό, σύγχρονο θρίλερ που ισορροπεί ανάμεσα στην ψυχολογική ένταση και τη φιλοσοφική αναζήτηση.

Η παράσταση «Εκτροφείο Τεράτων» ζωντανεύει τους ήχους της πόλης, τη μέρα και τη νύχτα. Η εγγύτητα γίνεται συνενοχή και η σιωπή εκκωφαντική. Ένα έργο που δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία, αλλά εγκλωβίζει τον θεατή σε μια εσωτερική δίνη.

«Εκτροφείο Τεράτων» του Γιάννη Παπάζογλου, 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

Στο επίκεντρο, μια γυναίκα σε θέση ισχύος, υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος, παγιδευμένη σε έναν κόσμο αδιάκοπων απαιτήσεων και πιέσεων. Οι νύχτες της διαστέλλονται σε έναν εφιαλτικό χρόνο, όπου το παρελθόν εισβάλλει αδυσώπητα: πρόσωπα, μνήμες, επιλογές. Θύτες και θύματα συγχέονται. Η ταυτότητα θρυμματίζεται. Καθώς έξω ο κόσμος εκρήγνυται —διαδηλώσεις, συγκρούσεις, καταστολή— μέσα της συντελείται μια εξίσου βίαιη αναμέτρηση. Η επιτυχία απογυμνώνεται από το κύρος της και αποκαλύπτεται ως μια εύθραυστη, σχεδόν απειλητική κατασκευή.

«Εκτροφείο Τεράτων» του Γιάννη Παπάζογλου, 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

Το έργο συνθέτει ένα ασφυκτικό καφκικό σύμπαν, όπου η καριέρα υπερκαλύπτει την επιθυμία, ο έρωτας επιβιώνει μόνο ως ανάμνηση και η λύτρωση μοιάζει διαρκώς αναβαλλόμενη. Η σκηνή μετατρέπεται σε πεδίο απολογισμού: προσωπικού, ηθικού, συλλογικού.

Το «Εκτροφείο Τεράτων» προτείνει μια ανησυχητική διαδρομή: από την φιλοδοξία στην αλλοτρίωση και από την κατάκτηση στην απώλεια.

«Εκτροφείο Τεράτων» του Γιάννη Παπάζογλου, 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Γιάννης Παπάζογλου
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδογιάννης
Σχεδιασμός φώτων / Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδογιάννης
Ενδυματολογική Επιμέλεια: Αθηνά Ασημάκη
Φωτογραφία / Artwork: Κωνσταντίνος Λέπουρης
Παραγωγή: sAGa Theater Productions
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Ασημάκη
Σκηνικά: PixelForge Laserworks
Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Κατασκευή κοσμημάτων: Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου
Πρωτότυπη Μουσική από τον Πάνο Δορμπαράκη
Ερμηνεύουν: Αθηνά Ασημάκη, Γιάννης Παπαδογιάννης

«Εκτροφείο Τεράτων» του Γιάννη Παπάζογλου, 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο ΑΡΓΩ
Ελευσινίων 13-15, Αθήνα (πλησίον Μετρό Μεταξουργείο)
Από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026
Κάθε Παρασκευή, στις 20:30
Διάρκεια: 75’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Early bird (έως 30/9): 10€ 
Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 15€ | Μειωμένο: 12€ (άνω των 65 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ, φοιτητές δραματικών σχολών) | Ομαδικές κρατήσεις: 12€  ( 6 ατόμων και άνω) | Ατέλειες ΣΕΗ: 8€
 

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