MTV VΜAs 2026: Oι λαμπερές εμφανίσεις και οι μεγάλοι νικητές

Aπόλυτες πρωταγωνίστριες της βραδιάς η Madonna και η Taylor Swift

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 28.09.26, 12:05
MTV VΜAs: Στιγμιότυπα από τη μουσική βραδιά στο Λος Άντζελες/ ΑΡ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Madonna και η Taylor Swift ήταν οι κύριες νικήτριες στα MTV VMAs 2026, με τη Madonna να κερδίζει 7 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των Artist of the Year και Best Dance.
  • Η Taylor Swift κέρδισε το Video of the Year για το The Fate of Ophelia, φτάνοντας τα 31 VMAs στην καριέρα της, κάνοντάς την την πιο βραβευμένη καλλιτέχνη στην ιστορία του θεσμού.
  • Ο Snoop Dogg παρουσίασε την τελετή, όπου η Madonna πραγματοποίησε την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στα VMAs μετά από 23 χρόνια.
  • Άλλοι νικητές περιλαμβάνουν τους BTS για το Song of the Year και τη Sienna Spiro ως Best New Artist.
  • Οι σταρ έλαμψαν στο σιέλ χαλί με εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Η Madonna και η Taylor Swift ήταν οι απόλυτες πρωταγωνίστριες στα MTV Video Music Awards (VMAs), που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες, χθες Κυριακή. 

MTV VMAs: Ο Snoop Dogg oικοδεσπότης της βραδιάς/ AP Photo/Chris Pizzello

MTV VMAs: Ο Snoop Dogg oικοδεσπότης της βραδιάς/ AP Photo/Chris Pizzello

Ο Snoop Dogg ήταν παρουσιαστής της τελετής στο Peacock Theater και προλόγισε τη «Βασίλισσα της Ποπ» καθώς άνοιγε το σόου με την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στα βραβεία MTV Video Music Awards εδώ και 23 χρόνια.

Η Madonna ήταν αδιαμφισβήτητα ήταν η «Βασίλισσα της Βραδιάς», αποσπώντας συνολικά 7 βραβεία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το κορυφαίο βραβείο Artist of the Year, το Best Collaboration (μαζί με τη Sabrina Carpenter) και το Best Dance για το φιλμ της Confessions II.

H Madonna στα MTV VMAs/ screenshot από ΑΡ video

H Madonna στα MTV VMAs/ screenshot από ΑΡ video

Η Taylor Swift επίσης είχε πολύ δυναμική παρουσία. Κέρδισε το κορυφαίο βραβείο Video of the Year για το The Fate of Ophelia, το Best Direction και το ολοκαίνουργιο τιμητικό βραβείο Artist Director Honors (το οποίο της παρέδωσε η Dakota Johnson).

MTV VMAs:Η Τaylor Swift με την Dakota Johnson για το βραβείο Artist Director Honors/ AP Photo Chris Pizzello

MTV VMAs:Η Τaylor Swift με την Dakota Johnson για το βραβείο Artist Director Honors/ AP Photo Chris Pizzello

Με αυτές τις νίκες, έφτασε τα 31 VMAs στην καριέρα της και έγινε η πιο βραβευμένη καλλιτέχνης στην ιστορία του θεσμού!

MTV VMAs: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο σιέλ χαλί

Στο σιέλ χαλί των MTV VMAs, οι σταρς έλαμψαν με τις εμφανίσεις τους. 

MTV VMAs: Ciara Miller/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Ciara Miller/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs:Taylor Swift/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs:Taylor Swift/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Paris Hilton / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Paris Hilton / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Nicky Hilton/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Nicky Hilton/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Tyla Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Tyla Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Emma Bunton/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Emma Bunton/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: J. Rey Soul/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: J. Rey Soul/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: LISA/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: LISA/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs:

MTV VMAs: Teyana Taylor/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Bebe Rexha/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Bebe Rexha/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Normani/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Normani/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

MTV VMAs: Dakota Johnson/ AP Photo/Chris Pizzello

MTV VMAs: Dakota Johnson/ AP Photo/Chris Pizzello

MTV VMAs: Οι νικητές

  • Video of the Year (Βίντεο της Χρονιάς)

Taylor Swift – The Fate of Ophelia – Republic Records

MTV VMAs: H Taylor Swift παραλαμβάνει το βραβείο για το video of the year for "The Fate of Ophelia"/ AP Photo/Chris Pizzello

MTV VMAs: H Taylor Swift παραλαμβάνει το βραβείο για το video of the year for "The Fate of Ophelia"/ AP Photo/Chris Pizzello
  • Artist of the Year (Καλλιτέχνης της Χρονιάς)

Madonna – Warner Records

  • Song of the Year (Τραγούδι της Χρονιάς)

BTS – Swim – BIGHIT MUSICBest

  • New Artist (Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης)

Sienna Spiro – Capitol Records

MTV VMAs:H Sienna Spiro παραλαμβάνει το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη/ AP Photo Chris Pizzello

MTV VMAs:H Sienna Spiro παραλαμβάνει το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη/ AP Photo Chris Pizzello
  • Best Collaboration (Καλύτερη Συνεργασία)

Madonna & Sabrina Carpenter – Bring Your Love – Warner Records

Κατηγορίες ανά είδος μουσικής

  • Best Pop (Καλύτερη Ποπ)

LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi – Lloud Co./RCA Records

MTV VMAs:H Lisa παραλαμβάνει το βραβείο best pop για το "Dream feat. Kentara Sakaguchi"/ AP Photo Chris Pizzello

MTV VMAs:H Lisa παραλαμβάνει το βραβείο best pop για το "Dream feat. Kentara Sakaguchi"/ AP Photo Chris Pizzello
  • Best Hip-Hop (Καλύτερη Χιπ-Χοπ)

Cardi B feat. Kehlani – Safe – Atlantic Records

  • Best R&B (Καλύτερη R&B)

Bruno Mars – I Just Might – Atlantic Records

  • Best Alternative (Καλύτερη Εναλλακτική)

Olivia Rodrigo – the cure – Geffen Records

  • Best Dance (Καλύτερη dance)

Madonna – Confessions II – The Film – Warner Records

  • Best Latin (Καλύτερη latin)

Bad Bunny – NUEVAYoL – Rimas Entertainment

  • Best K-Pop (Καλύτερη K-Pop)

BTS – SWIM – BIGHIT MUSIC

  • Best Country (Καλύτερη Κάντρι)

Ella Langley – Choosin Texas – Columbia Records

Τεχνικές Κατηγορίες

  • Best Direction (Καλύτερη Σκηνοθεσία)

Taylor Swift – Opalite – Republic Records

  • Best Art Direction (Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση)

PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson – Warner Records UK/Atlantic Records

  • Best Cinematography (Καλύτερη Φωτογραφία / Διεύθυνση Φωτογραφίας)

Madonna – Confessions II – The Film – Warner Records

  • Best Editing (Καλύτερο Μοντάζ)

​​​​​​​Sabrina Carpenter – House Tour - Island

  • Best Choreography (Καλύτερη Χορογραφία)

Madonna – Confessions II – The Film – Warner Records

  • Best Visual Effects (Καλύτερα Οπτικά Εφέ)

Ariana Grande – hate that i made you love me – Republic Records

 

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