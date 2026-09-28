Η Madonna και η Taylor Swift ήταν οι απόλυτες πρωταγωνίστριες στα MTV Video Music Awards (VMAs), που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες, χθες Κυριακή.
Ο Snoop Dogg ήταν παρουσιαστής της τελετής στο Peacock Theater και προλόγισε τη «Βασίλισσα της Ποπ» καθώς άνοιγε το σόου με την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στα βραβεία MTV Video Music Awards εδώ και 23 χρόνια.
Η Madonna ήταν αδιαμφισβήτητα ήταν η «Βασίλισσα της Βραδιάς», αποσπώντας συνολικά 7 βραβεία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το κορυφαίο βραβείο Artist of the Year, το Best Collaboration (μαζί με τη Sabrina Carpenter) και το Best Dance για το φιλμ της Confessions II.
Η Taylor Swift επίσης είχε πολύ δυναμική παρουσία. Κέρδισε το κορυφαίο βραβείο Video of the Year για το The Fate of Ophelia, το Best Direction και το ολοκαίνουργιο τιμητικό βραβείο Artist Director Honors (το οποίο της παρέδωσε η Dakota Johnson).
Με αυτές τις νίκες, έφτασε τα 31 VMAs στην καριέρα της και έγινε η πιο βραβευμένη καλλιτέχνης στην ιστορία του θεσμού!
MTV VMAs: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο σιέλ χαλί
Στο σιέλ χαλί των MTV VMAs, οι σταρς έλαμψαν με τις εμφανίσεις τους.
MTV VMAs: Οι νικητές
- Video of the Year (Βίντεο της Χρονιάς)
Taylor Swift – The Fate of Ophelia – Republic Records
- Artist of the Year (Καλλιτέχνης της Χρονιάς)
Madonna – Warner Records
- Song of the Year (Τραγούδι της Χρονιάς)
BTS – Swim – BIGHIT MUSICBest
- New Artist (Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης)
Sienna Spiro – Capitol Records
- Best Collaboration (Καλύτερη Συνεργασία)
Madonna & Sabrina Carpenter – Bring Your Love – Warner Records
Κατηγορίες ανά είδος μουσικής
- Best Pop (Καλύτερη Ποπ)
LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi – Lloud Co./RCA Records
- Best Hip-Hop (Καλύτερη Χιπ-Χοπ)
Cardi B feat. Kehlani – Safe – Atlantic Records
- Best R&B (Καλύτερη R&B)
Bruno Mars – I Just Might – Atlantic Records
- Best Alternative (Καλύτερη Εναλλακτική)
Olivia Rodrigo – the cure – Geffen Records
- Best Dance (Καλύτερη dance)
Madonna – Confessions II – The Film – Warner Records
- Best Latin (Καλύτερη latin)
Bad Bunny – NUEVAYoL – Rimas Entertainment
- Best K-Pop (Καλύτερη K-Pop)
BTS – SWIM – BIGHIT MUSIC
- Best Country (Καλύτερη Κάντρι)
Ella Langley – Choosin Texas – Columbia Records
Τεχνικές Κατηγορίες
- Best Direction (Καλύτερη Σκηνοθεσία)
Taylor Swift – Opalite – Republic Records
- Best Art Direction (Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση)
PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson – Warner Records UK/Atlantic Records
- Best Cinematography (Καλύτερη Φωτογραφία / Διεύθυνση Φωτογραφίας)
Madonna – Confessions II – The Film – Warner Records
- Best Editing (Καλύτερο Μοντάζ)
Sabrina Carpenter – House Tour - Island
- Best Choreography (Καλύτερη Χορογραφία)
Madonna – Confessions II – The Film – Warner Records
- Best Visual Effects (Καλύτερα Οπτικά Εφέ)
Ariana Grande – hate that i made you love me – Republic Records
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