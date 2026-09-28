Ζιζέλ: Χώρισε με τρεις λέξεις τον Μπρέιντι κι ο λόγος μοιάζει... απίστευτος

Τα παράπονα της Ζιζέλ από τον πρώην σύζυγό της

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πώς είχε αντιδράσει ο Τομ Μπρέιντι όταν έμαθε πως η Ζιζέλ έχει νέα σχέση

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Τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιο της Ζιζέλ από τον Τομ Μπρέιντι, έγινε γνωστό, πως μία από τις αιτίες που χώρισαν τα τσανάκια τους ήταν και τα άστρα.

H Zιζέλ/ φωτογραφία από apimages

H Zιζέλ/ φωτογραφία από apimages
Ζιζέλ: Με λεοπάρ μαγιό και ροζ μπαλόνια γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της

Σύμφωνα με το βιβλίο του Λαρς Άντερσον «Brady: An American Story and the Price of Greatness», η Ζιζέλ που ασχολείται με την αστρολογία και πιστεύει βαθιά στα ζώδια είχε πει στον πρώην σύζυγό της πως δεν ταιριάζουν.

Tom Brady/ φωτογραφία από apimages/ David Becker

Tom Brady/ φωτογραφία από apimages/ David Becker
Ζιζέλ: Έφερε στον κόσμο το τρίτο του παιδί το τοπ μόντελ

Το ζευγάρι βέβαια που ήταν παντρεμένο  13 χρόνια δεν χώρισε αμέσως, αλλά όπως αναφέρεται στο βιβλίο, για το διεθνούς φήμης μοντέλο ο γάμος είχε τελειώσει.

 

 

Υπάρχαν βέβαια και άλλες αιτίες. Μία από αυτές ήταν, πως σύμφωνα με τη Ζιζέλ ο επαγγελματίας αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου που έπαιζε στις, New England Patriots και Tampa Bay Buccaneers, δούλευε πολλές ώρες και δεν αφιέρωνε πολύ χρόνο στην ίδια και τα δύο τους παιδιά, στον  Μπέντζαμιν Ρέιν Μπρέιντι που σήμερα είναι 16 ετών και Βίβιαν Λέικ Μπρέιντι που σήμερα είναι 13 ετών.

Στο βιβλίο του ο συγγραφέας αναφέρει και άλλα περιστατικά από τη ζωή του ζευγαριού. 

Όπως γράφει, η Ζιζέλ είχε ζητήσει από τον Τομ να αποσυρθεί από τον αθλητισμό όμως εκείνος δεν ήθελε. Η ίδια μάλιστα είχε επιστρατεύσει και τον καλό φίλο του αθλητή, Τζέι Φίλι, για να τον πείσει. 

Εκείνος ήταν ανένδοτος. Όταν Patriots έχασαν από τους Philadelphia Eagles στο Super Bowl, η Ζιζέλ έφτασε στα όριά της και έγραψε ένα σημείωμα στον σύζυγό της και πάλι να αποσυρθεί καθώς χρειαζόταν βοήθεια με τα παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε στις 28 Οκτωβρίου 2022. 

 

 

Η Ζιζέλ μετά τον χωρισμό της από τον Τομ Μπρέιντι ξαναέφτιαξε τη ζωή της και δημιούργησε οικογένεια με τον Χοακίμ Βαλέντε. Την ευτυχία τους ολοκλήρωσε ο ερχομός του γιου τους, River. 

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