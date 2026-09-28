Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τη Τίμια Ζώνη που φορούσε στην εγκυμοσύνη

«Την έβγαλα με το που γέννησα», είπε η παρουσιάστρια

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Celebrities & Gossip Νεα
Η εξομολόγηση της Κ. Καινούργιου για τη Ζώνη που ήθελε να φορά κατά τη διάρκεια της γέννησης της κόρης της/ Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε την εμπειρία της με την Τίμια Ζώνη κατά την εγκυμοσύνη της.
  • Η ζώνη της δόθηκε από την Έλενα Πολυκάρπου από το Βατοπαίδι και την φορούσε για προστασία.
  • Την αφαίρεσε αμέσως μετά τη γέννα, ζητώντας να την κρατήσει κατά τη διάρκεια του τοκετού.
  • Στη Μονή Βατοπαιδίου, η Τίμια Ζώνη ευλογείται και δίνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά.
  • Η χρήση της ζώνης σχετίζεται με θρησκευτικές παραδόσεις και δεν αντικαθιστά ιατρική θεραπεία.

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να κάνει μία προσωπική εξομολόγηση on air για την Τίμια Ζώνη που φορούσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μέχρι να έρθει στον κόσμο η κόρη της.

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα δραστηριότητα που έκανε με την κόρη της, Ξένια

katken

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια του Super Κατερίνα: «Μας είχε φέρει η Έλενα Πολυκάρπου από το Βατοπαίδι. Μόλις έμεινα έγκυος την έβαλα για να με προστατέψει. Την έβγαλα με το που γέννησα. Και στη γέννα ακόμα – όταν μπήκα μέσα στο χειρουργείο – τους είπα ότι θέλω να κρατήσω τη ζώνη μου και μου λένε ότι το κάνουν πολλές γυναίκες. Την έβγαλα με το που γέννησα»,

Στη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος υπάρχει η παράδοση να ευλογούνται μικρές κορδέλες/ζώνες πάνω στην Τιμία Ζώνη και να δίνονται σε γυναίκες που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί. Οι γυναίκες τις φορούν, συνήθως γύρω από τη μέση, μαζί με προσευχή και νηστεία, σύμφωνα με τις σχετικές θρησκευτικές οδηγίες.

Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πιστών που αποδίδουν στην ευλογία της Τιμίας Ζώνης τη σύλληψη ενός παιδιού ή μια εγκυμοσύνη που ακολούθησε. Αυτό, βέβαια, ανήκει στο πεδίο της πίστης και της θρησκευτικής παράδοσης και δεν αποτελεί ιατρικά αποδεδειγμένη θεραπεία για την υπογονιμότητα ούτε υποκαθιστά την ιατρική παρακολούθηση.

 

 

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