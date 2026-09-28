Με τα ερωτικά τραγούδια του αξεπέραστου Σταύρου Ξαρχάκου, σε μία πρωτόγνωρη ηλεκτρική και πολυρυθμική ενορχήστρωση, που θα δονήσουν μελωδικά τον Λυκαβηττό, τους Χειμερινούς Κολυμβητές στου Φιλοπάππου να ξεδιπλώνουν τις γνώριμες μελωδίες τους με την ιδιότυπη φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή, τον μελωδικό εκπρόσωπο της γαλλικής pop σκηνής Slimane στον Λυκαβηττό.

Η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι στο Βεάκειο ενώ η ασύφταστη δεξιοτεχνία του Δημήτρη Ζαφειρέλη στην κιθάρα, παρέα με την αισθαντική φωνή της Θέλμας Καραγιάννη, που σίγουρα θα συγκινήσουν το κοινό στις μουσικές επιλογές τους από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο στο JAZZÈT Music Hall. Η εβδομάδα που έρχεται προσφέρει πολλές επιλογές στους μουσικόφιλους.

* ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ - Βεάκειο Θέατρο Πειραιά- Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026

Ακόμη κι όποιος έχει ανοικτούς λογαριασμούς, μπορεί κάλλιστα να διασκεδάσει με την Κατερίνα Λιόλιου, μία από τις νέες επιδραστικές παρουσίες στη δημοφιλή μουσική, η οποία στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου φιλοδοξεί να επιβεβαιώσει την επιτυχία της στο κοινό.

Στη συναυλία της με τίτλο "LOGARIASMOS Tour", η Κατερίνα Λιόλιου θα ερμηνεύσει το ρεπερτόριο του πρώτου της ομώνυμου άλμπουμ, που έχει γίνει πλατινένιο πολλές φορές, αλλά θα συμπληρώσει και το πρόγραμμα και με άλλα τραγούδια που έχουν σημαδεύσει την ελληνική δισκογραφία, παρουσιάζοντας ένα θέαμα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού που την παρακολουθεί. Μαζί της θα συμπράξει ο Γιάννης Φακίνος.

Ώρα Έναρξης 21.00.

* SLIMANE -"ΈΝΑ ΠΙΑΝΟ. ΜΙΑ ΦΩΝΗ", 10 Years Tour- Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού- Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Η επιτυχία του στη Eurovision 2024 με το αισθησιακό "Mon Amour", που ενθουσίασε το κοινό της ελαφράς μουσικής, ο αγαπημένος της γαλλικής σκηνής, αλλά και ιδιαιτέρως του ελληνικού κοινού Slimane, επιστρέφει στην Αθήνα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Λυκαβηττού, έπειτα από 23 sold out συναυλίες στην περίφημη Salle Pleyel του Παρισιού.

Με το επετειακό concept "Ένα πιάνο. Μια φωνή" 10 Years Tour, ο Γάλλος ερμηνευτής γιορτάζει τα δέκα χρόνια της παρουσίας του στη δισκογραφία και τη σκηνή. Συνοδευόμενος στο πιάνο από τον στενό του συνεργάτη Γιακόβ Σάλαχ, θα παρουσιάσει ένα ακουστικά λιτό πρόγραμμα, επιδιώκοντας να επιστρέψει στις απαρχές της καριέρας του, αποδεικνύοντας πως το μουσικό του ταλέντο δεν χρειάζεται περίπλοκη υπόκρουση και εφέ, με τη φωνή και τον στίχο να αρκούν για να δημιουργήσουν μία υποβλητική ατμόσφαιρα.

Ο Slimane έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την Ελλάδα καθώς οι δύο συνεχόμενες εμφανίσεις του, το χειμώνα του 2025 στο Θέατρο Παλλάς, ήσαν όλες sold-out κι άφησαν ανεξίτηλες εντυπώσεις στο αθηναϊκό κοινό.

Μαζί του θα μοιρασθεί τη σκηνή κι ο Έλληνας καλλιτέχνης Good Job Nicky, που συνδυάζει στοιχεία από την alternative pop, την R&B και τη σύγχρονη urban μουσική, κερδίζοντας αναγνώριση και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

* ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ-"ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ"- Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού- Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

Τα ερωτικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου ερμηνευμένα από τις φωνές του Μπάμπη Στόκα και της Ηρώς Σαΐα, τον ηλεκτρικό ήχο μιας ορχήστρας με διαλεκτούς μουσικούς και τον παλμό των κρουστών του σχήματος του Νίκου Τουλιάτου αναμένεται να συνεπάρουν τους θεατές που θα παρακολουθήσουν τη συναυλία με τίτλο "ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ", που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Η ηλεκτρική ενορχήστρωση που έχει επιμεληθεί ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης σε τραγούδια όπως τα «Πώς να σωπάσω», «Μάτια Μπλε», «Τα ρολόγια», αλλά και το πρόσφατο «Ταξίδι για το Σάντα Φε», που θα ακουσθούν με τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Μπάμπη Στόκα και την αισθαντικότητα της Ηρούς Σαΐα, αναμένεται να προσφέρουν ένα διαφορετικό ηχητικό πλαίσιο, στο οποίο τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει η ηλεκτρική κιθάρα του βιρτουόζου Bob Katsionis, σε μία διαφορετικού ύφους συνάντηση με τη μουσική πληρότητα των συνθέσεων του Ξαρχάκου.

Μαζί τους η ομάδα κρουστών "Ηχόδραση" του εμβληματικού ντράμερ Νίκου Τουλιάτου. Η ομάδα είχε ήδη συμπράξει με τον Σταύρο Ξαρχάκο στην αξέχαστη Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, στο αριστουργηματικό "Ζεϊμπέκικο του Δία", το οποίο επανακυκλοφόρησε πρόσφατα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Συντελεστές:

Σταύρος Ξαρχάκος

Ενορχήστρωση, διεύθυνση ορχήστρας

Τραγουδούν: Μπάμπης Στόκας - Ηρώ Σαΐα

Ηλεκτρική κιθάρα: Bob Katsionis

Συμμετέχει η ομάδα κρουστών: «Ηχόδραση» του Νίκου Τουλιάτου.

* ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ -Θέατρο «Δώρα Στράτου» - Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Στο πλαίσιο του Φ hill Sessions Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο "Δώρα Στράτου" την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με το αθηναϊκό κοινό.

Το πολυαγαπημένο κι ανθεκτικό στον χρόνο μουσικό σχήμα του Αργύρη Μπακιρτζή, γνωρίζει πάντα με τα τραγούδια και τη σκηνική παρουσία του να συναρπάζει το κοινό, με τη λιτότητα και τη λυρικότητα του ηχοχρώματός τους. Συνάμα, η αστείρευτη αυτοσχεδιαστική τους διάθεση, η μοναδική διαδραστική τους σχέση με το κοινό, εγγυώνται πως οι συναυλίες των Χειμερινών Κολυμβητών, ήδη στην πέμπτη δεκαετία της παρουσίας τους (από το 1979 στη σκηνή και το 1981 στη δισκογραφία) πάντοτε αποτελούν ένα ξεχωριστό κι αξέχαστο γεγονός.

Μαζί τους, όπως συμβαίνει συχνά όταν εμφανίζονται στην Αθήνα, θα βρίσκεται επί σκηνής το πειραματικό φωνητικό σύνολο Chorus Vivendi.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00 κι η συναυλία ξεκινά στις 21.15.

* ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ & ΘΕΛΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - "Οι Μελωδίες της Μεγάλης Οθόνης" - Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Δύο ξεχωριστά ονόματα στη μουσική σκηνή, ο Δημήτρης Ζαφειρέλης, ένας από τους σπουδαιότερους τζαζ κιθαρίστες κι η Θέλμα Καραγιάννη με την αισθαντική φωνή της, συναντώνται στο JAZZÈT Music Hall την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σε μία πολλά υποσχόμενη μουσική βραδιά με τίτλο «Οι Μελωδίες της Μεγάλης Οθόνης».

Οι δύο εκλεκτοί καλλιτέχνες, έχουν σχεδιάσει ευρηματικά ένα μελωδικό ταξίδι με γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο, που κινούνται ανάμεσα σε όλα τα είδη, από το έντεχνο τραγούδι στην Jazz και τα Musical, αλλά και σε επιλεγμένες rock μπαλάντες και world songs. Μία παλέτα από ηχοχρώματα που με το ταλέντο τους και την τεχνική τους μπορούν να αποδώσουν απολαυστικά, χάρις στην εκτελεστική αρτιότητα του Ζαφειρέλη και την βαθιά αισθαντικότητα της Καραγιάννη.

Στο πρόγραμμά τους jazz standards των Luiz Bonfá, Duke Ellington, Nino Ferrer και Gino Redi συναντούν σημαντικές συνθέσεις των Μίμη Πλέσσα, Γιώργου Μουζάκη, Μανώλη Χιώτη, Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργου Λαβράνου, Νίκου Μαμαγκάκη, Γιάννη Καπνίση και άλλων δημιουργών. Στο πλούσιο ρεπερτόριο προστίθενται οι πρωτότυπες και διαχρονικές συνθέσεις του Δημήτρη Ζαφειρέλη, που εμπλουτίζονται από τη λυρική φωνή της Θέλμας Καραγιάννη. Καλεσμένοι τους η Σύλβια Ευθυμίου και ο Απόστολος Καλτσάς.

JAZZÈT Music Hall: Καραϊσκάκη 99-101, Χαϊδάρι

Πηγή άρθρου: ΑΠΕ-ΜΠΕ