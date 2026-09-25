Όσα είπε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη / Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στις προσπάθειες της οικογένειάς του που, όπως υποστήριξε, έγιναν για να τον βοηθήσουν αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

«Δεν πήγε να τον εκμεταλλευτεί, έτρεχε να τον σώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αδελφή του, σύμφωνα με τον ίδιο, ταξίδευε κάθε χρόνο στο Λονδίνο για τον Γιώργο.

Ο ίδιος εξέφρασε την αντίθεσή του σε δημοσιεύματα και τηλεοπτικές αναφορές που, όπως είπε, παρουσίαζαν την οικογένεια να ενδιαφέρεται για την περιουσία του τραγουδιστή.

«Προσπαθούσε να τον σώσει και δεν τα κατάφερε», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα και ότι, κατά την εκτίμησή του, χρειαζόταν τη βοήθεια εξειδικευμένων γιατρών.

«Είχα πάρει μυρωδιά ότι κάτι γίνεται» - Τι είπε ο Τριανταφυλλόπουλος για το ιατρείο της Κορνεάδου

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος αναφέρθηκε και στην κλινική της Κορνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο αγαπημένος τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή. Όπως ισχυρίστηκε, είχε αντιληφθεί εδώ και καιρό πως υπήρχε δραστηριότητα γύρω από τις συγκεκριμένες πρακτικές, χωρίς, όμως να γνωρίζει την έκταση όσων συνέβαιναν.

«Είχα πάρει μυρωδιά ότι κάτι γίνεται, αλλά δε φανταζόμουν το μέγεθος», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις ουσίες και στις πλασμαφαιρέσεις.

Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για ανθρώπους που αναζητούσαν θεραπείες με στόχο τη μακροζωία, υποστηρίζοντας ότι η πελατεία της συγκεκριμένης κλινικής δεν περιοριζόταν σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν προβλήματα με ουσίες.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση γυναίκας που, σύμφωνα με όσα είχαν παρουσιαστεί στην εκπομπή, φέρεται να κατέβαλε περίπου 16.000 ευρώ για δύο πλασμαφαιρέσεις και υπνοθεραπεία.

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε επίσης ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονταν διαφορετικές υπηρεσίες και πρακτικές στον ίδιο χώρο, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα στο οποίο, όπως υποστήριξε, εμπλέκονταν περισσότερα πρόσωπα.

Τριανταφυλλόπουλος: «Οι γιατροί είχαν σχέσεις με πρόσωπα από τον επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο»

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί είχαν αναπτύξει σχέσεις με πρόσωπα από τον επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο.

Περιέγραψε, μάλιστα, δύο περιστατικά γνωστών επιχειρηματιών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, επισκέφθηκαν την κλινική αλλά αποχώρησαν θεωρώντας ότι οι πρακτικές που τους προτάθηκαν δεν ήταν σοβαρές.

«Είδαν ότι ήταν κομπογιαννίτικα αυτά που τους πρότειναν και έφυγαν», είπε, υποστηρίζοντας ότι άνθρωποι που είχαν αντιληφθεί προβληματικές πρακτικές δεν προχώρησαν σε καταγγελία, καθώς θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα