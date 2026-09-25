Τις ώρες αγωνίας που πέρασε όταν γέννησε τα δίδυμα παιδιά της μοιράστηκε δημόσια η Άννα Πρέλεβιτς.

Η παρουσιάστρια και κόρη του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, έφερε στον κόσμο πρόωρα τις μικρές της πριγκίπισσες στις 23 Απριλίου 2026 καθώς το αμνιακό υγρό μειωνόταν.

«Είχα γεννήσει αρκετά πρόωρα. Στις 33 εβδομάδες και τρεις μέρες. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι όλα θα πάνε καλά με τα κορίτσια. Είχα λίγο άγχος, οπότε ήθελα να ξέρω ότι ήταν όλα καλά και με το που μας έδωσαν το οκ ότι τα κορίτσια μπορούσαν να γυρίσουν σπίτι, το μοιράστηκα. Και κάπως συνέπεσε με τη Μέρα της Μητέρας. Η πρώτη γεννήθηκε δύο κιλά και η δεύτερη 1,800. Τις πήρα αγκαλιά μετά από δύο εβδομάδες. Μπορούσαμε να τις ταΐζουμε στη μονάδα. Ήταν τόσο μικρές που δεν ήξερα πώς να τις πιάσω. Με το που γεννήθηκαν μπορούσα να δώσω μόνο ένα φιλάκι. Έδωσα ένα φιλάκι στο κεφαλάκι τους. Έπρεπε να μπουν στη μονάδα, οπότε δεν είχα αυτό το πρώτο άγγιγμα και την πρώτη αγκαλιά. Ήταν πολύ μικρούλια. Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους... Συγκινούμαι τώρα που το σκέφτομαι... Όλα καλά. Δεν το έχω συζητήσει πολύ καιρό και τώρα κάπως... Είμαι τυχερή, πολύ τυχερή» ανέφερε συγκινημένη η κόρη του Σέρβου μπασκετμπολίστα.

Τι είναι όμως η μείωση του αμνιακού υγρού που οδηγεί σε πρόωρο τοκετό;

Το αμνιακό υγρό είναι το προστατευτικό, διαυγές υγρό που περιβάλλει το έμβρυο μέσα στον αμνιακό σάκο καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όταν αυτό μειώνεται κάποιες από τις συνέπειες στο έμβρυο είναι ότι προκαλούνται κραδασμοί στο μωρό, μπορεί να μειωθεί προσωρινά η ροή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών προς το μωρό, προκαλώντας εμβρυϊκή δυσφορία.

Παράγοντες κινδύνου

Για ποιον όμως λόγο συμβαίνει μείωση αμνιακού υγρού; Μερικοί παράγοντες είναι: η πρόωρη ρήξη υμένων, η πλακουντιακή ανεπάρκεια, η πολύδυμη κύηση, προβλήματα υγείας της μητέρας και προβλήματα στην ανάπτυξη του εμβρύου.

Πώς αντιμετωπίζεται

Ο τρόπος αντιμετώπισης εξαρτάται από την αιτία του προβλήματος, τη σοβαρότητα της μείωσης και την ηλικία κύησης (σε ποια εβδομάδα βρίσκεται η έγκυος). Ανάμεσα στους τρόπους αυτούς είναι: Η καισαρική τομή, πρόωρος τοκετός, συστηματική παρακολούθηση της εγκύου, φαρμακευτική αγωγή και εντατική ενυδάτωση μητέρας.

Η Άννα Πρέλεβιτς πριν μείνει έγκυος τα δίδυμα είχε μία αποβολή

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Άννα βίωσε δύσκολες στιγμές καθώς πριν μείνει έγκυος στα κοριτσάκια της είχε μία εγκυμοσύνη η οποία είχε άδοξο τέλος.

«Θέλαμε πολύ να ζήσουμε και το μαζί (με τον Νικήτα Νομικό). Πολύ μας έλεγαν "παντρευτείτε και κάντε αμέσως παιδάκι", αλλά εμείς θέλαμε πολύ να το ζήσουμε και οι δυο μας, γιατί παντρευτήκαμε στα δύο χρόνια. Πολλές φορές λέγαμε "αχ να γνωριζόμασταν λίγο νωρίτερα". Οπότε όταν το αποφασίσαμε έμεινα έγκυος την πρώτη φορά περίπου στον χρόνο. Όταν μάθαμε ότι περιμέναμε δίδυμα, ήταν φυσιολογικός ο τρόπος, ήταν ο ίδιος υπέρηχος που στην πρώτη εγκυμοσύνη μας είπαν ότι έχω αποβάλει. Δηλαδή 9 εβδομάδων στην πρώτη εγκυμοσύνη έμαθα πως σταμάτησε η καρδιά του μωρού και στη δεύτερη στις εννέα εβδομάδες έμαθα πως περιμένουμε δίδυμα. Οπότε είναι απίστευτο πώς τα έφερε η ζωή. Είχα τόσο άγχος σε αυτόν τον υπέρηχο που είχα πει ότι θα κλείσω τα μάτια και το μόνο που θέλω είναι να ακούσω τον χτύπο της καρδιάς και τελικά ακούσαμε δύο χτύπους. Μετά τη γέννηση των παιδιών ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου αυτή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια και ο σύζυγός της Νικήτας Νομικός έχουν αφήσει πίσω πλέον τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν και απολαμβάνουν υπέροχες στιγμές με τις δίδυμες κόρες τους.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Μάλιστα όπως αποκάλυψε η Άννα Πρέλεβιτς ετοιμάζονται για τη βάπτιση.

«Έχουμε αποφασίσει τα ονόματα. Αλεξάνδρα, η πρώτη που βγήκε και είναι ένα λεπτό μεγαλύτερη από την άλλη, και Νικόλ τη δεύτερη, που θέλαμε να τιμήσουμε και τον πεθερό μου που λέγεται Νίκος και Αλεξάνδρα λένε και την αγαπημένη γιαγιά του Νικήτα που τη λατρεύουμε και μας άρεσε και το όνομα» επεσήμανε.