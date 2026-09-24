Κτητικός, ψεύτης και μαμάκιας: Τα red flags της Ματούλας!

Η παίκτρια του First Dates ξέρει τι δε θέλει να συναντήσει σε έναν άντρα!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ματούλα συμμετείχε στο First Dates αναζητώντας μια υγιή σχέση.
  • Αποκάλυψε ότι έχει αντιμετωπίσει κτητικότητα και ζήλια σε προηγούμενες γνωριμίες.
  • Τόνισε ότι η διεκδίκηση δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος.
  • Εξέφρασε την προτίμηση της για σχέσεις με εμπιστοσύνη και ανεξαρτησία.
  • Απέφυγε χαρακτηριστικά όπως κτητικός, ψεύτης και μαμάκιας.

Η Ματούλα βρέθηκε στο First Dates αναζητώντας έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει μια όμορφη σχέση, έχοντας όμως ξεκάθαρα στο μυαλό της τι είναι αυτό που... δε θέλει να συναντήσει σε έναν άντρα!

Μιλώντας για τις μέχρι τώρα γνωριμίες της, αποκάλυψε πως αρκετές φορές έχει βρεθεί αντιμέτωπη με συμπεριφορές που την απομακρύνουν. Όπως εξήγησε, μπορεί αρχικά η γνωριμία με κάποιον να εξελίσσεται όμορφα, όμως στην πορεία εκείνος να εμφανίζει κτητικότητα και ζήλια.

Δες το First Dates

«Μου έχει τύχει να γνωρίσω κάποιον και ενώ πηγαίνουμε ωραία και αυτά, να βγάζει κτητικότητα, να βγάζει ζήλια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

first dates

Για τη Ματούλα, η διεκδίκηση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε έλεγχο. Όταν ρωτήθηκε από τη Ζενεβιέβ αν της αρέσει να τη διεκδικεί ο άλλος, ξεκαθάρισε πως το πρόβλημα είναι η κτητική συμπεριφορά. «Δε θέλουμε κτητικό, ψεύτη και μαμάκια», είπε.

Όπως φαίνεται, για τη Ματούλα μια σχέση χρειάζεται εμπιστοσύνη και ανεξαρτησία, χωρίς υπερβολική ζήλια ή συμπεριφορές που κάνουν τον έναν σύντροφο να αισθάνεται ότι ελέγχεται από τον άλλον.

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