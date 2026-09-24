Μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα έκανε η Βικτώρια Δέλλα στα social media, λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα.

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρεις selfies, επιλέγοντας να τις συνοδεύσει με μια σύντομη φράση που έκρυβε, ωστόσο, το δικό της μήνυμα.

«Μία καθαρή καρδιά πάντα νικά», έγραψε η Βικτώρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι φωτογραφίες της συγκέντρωσαν γρήγορα σχόλια και αντιδράσεις, με πολλούς να στέκονται στην εντυπωσιακή ομοιότητα της νεαρής κοπέλας με τη μητέρα της. Τα χαρακτηριστικά της Γωγώς μοιάζουν να έχουν περάσει στη Βικτώρια, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο κάθε φορά που μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

«Η Γωγώ μελαχρινή. Είσαι κούκλα αγάπη μου»

Ανάμεσα στα σχόλια που δέχτηκε η Βικτώρια ήταν και εκείνο του Χάρη Σιανίδη, στενού φίλου της αείμνηστης Γωγώς Μαστροκώστα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ομοιότητα μητέρας και κόρης με λίγα, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια: «Η Γωγώ μελαχρινή. Είσαι κούκλα αγάπη μου».

Ένα σχόλιο που, μέσα σε λίγες λέξεις, έφερε ξανά τη μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα στην επιφάνεια. Η εικόνα της κόρης της, αλλά και η εμφανής ομοιότητά τους, αποτέλεσαν μια ακόμη αφορμή για να θυμηθούν όσοι την αγάπησαν τη γυναίκα που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.

Η Γωγώ Μαστροκώστα θα είναι πάντα το πρότυπό της

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.

Η Βικτώρια ήταν εκείνη που είχε μοιραστεί δημόσια τη δύσκολη είδηση του θανάτου της μητέρας της, γράφοντας τότε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα.

Μιλώντας για τη γυναίκα που υπήρξε η μεγαλύτερη σταθερά της ζωής της, είχε χαρακτηρίσει τη Γωγώ «την πιο καλή ψυχή» και «την καλύτερη γυναίκα» που είχε την τύχη να αποκαλεί μαμά της.

«Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά.