Νταμιάνο Νταβίντ - Ντοβ Κάμερον: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη

H γνωριμία τους έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023

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Με πολιτικό γάμο ενώθηκαν στην Τοσκάνη ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον, επισημοποιώντας τη σχέση τους έπειτα από τρία χρόνια κοινής πορείας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε δημαρχείο στη Βαλ ντ’ Όρτσια της Ιταλίας, έχοντας στο πλευρό του στενούς συγγενείς και φίλους. Για την ιδιαίτερη ημέρα, η Ντοβ Κάμερον επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό κοστούμι του οίκου Valentino, το οποίο συνδύασε με ασορτί κάπα.

Ο frontman των Måneskin, από την πλευρά του, προτίμησε ένα λευκό σταυρωτό κοστούμι Cavalli, το οποίο φόρεσε με ανοιχτό πουκάμισο, χωρίς γραβάτα, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με μια μεταξωτή εσάρπα.

 

 

Μετά την επίσημη ολοκλήρωση της τελετής και την ανακήρυξή τους σε συζύγους, οι δυο τους βγήκαν από το δημαρχείο και αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί στα σκαλιά, ενώ οι καλεσμένοι τους τούς υποδέχτηκαν με κομφετί.

Η σχέση του ζευγαριού είχε περάσει το τελευταίο διάστημα σε νέα φάση, καθώς οι πρώτες πληροφορίες για αρραβώνα είχαν γίνει γνωστές περίπου έναν χρόνο πριν. Τον Ιανουάριο, Νταμιάνο και Ντοβ επιβεβαίωσαν οι ίδιοι την είδηση μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες, στις οποίες η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδειχνε το μονόπετρό της.

Λίγο αργότερα, η Κάμερον είχε μιλήσει δημόσια και για τον τρόπο με τον οποίο της έκανε πρόταση γάμου ο Νταβίντ. Καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show With Jimmy Fallon», είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες για την ξεχωριστή στιγμή, ενώ είχε δείξει και το διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Όπως είχε εξηγήσει, ο Νταμιάνο είχε συμβάλει και στον σχεδιασμό του δαχτυλιδιού, γεγονός που έκανε την πρόταση ακόμη πιο προσωπική για εκείνη. Η ίδια είχε περιγράψει ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σπίτι με ένα φαρδύ μπλουζάκι, χωρίς μακιγιάζ και με τα μαλλιά της βρεγμένα μετά το ντους.

Ο τραγουδιστής την περίμενε στο σαλόνι και, όπως είχε αφηγηθεί η Κάμερον, επέλεξε να κάνει την πρόταση σε ένα οικείο περιβάλλον, μακριά από εντυπωσιακές χειρονομίες. Η προσέγγισή του ήταν να της δείξει πως αυτό που ήθελε περισσότερο ήταν να μοιραστούν μαζί την καθημερινότητα και τη ζωή τους.

damiano david

Η γνωριμία της Ντοβ Κάμερον με τον Νταμιάνο Νταβίντ έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023. Έναν χρόνο αργότερα πραγματοποίησαν και την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι, ενώ έκτοτε έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές μαζί σε δημόσιες και κοσμικές εκδηλώσεις.

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ΝΤΑΜΙΑΝΟ ΝΤΑΒΙΝΤ
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ΝΤΟΒ ΚΑΜΕΡΟΝ
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