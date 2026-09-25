Πετρούνιας - Μιλλούση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Πέντε χρόνια παντρεμένοι!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση γιορτάζουν πέντε χρόνια γάμου.
  • Ο Πετρούνιας μοιράστηκε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους στο Instagram.
  • Η σχέση τους διαρκεί πάνω από μία δεκαετία και έχουν δύο παιδιά, τη Σοφία και τη Λένια.
  • Η επέτειος συμπίπτει με την κατάκτηση χάλκινου μεταλλίου από τον Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.
  • Ο Πετρούνιας εξέφρασε την αγάπη του για τη Μιλλούση με τρυφερό μήνυμα.

Ένα από τα πιο αγαπημένα και λαμπερά ζευγάρια του ελληνικού αθλητισμού και της showbiz, ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, γιορτάζουν μια ιδιαίτερη επέτειο. Οι δύο πρωταθλητές της ενόργανης γυμναστικής συμπλήρωσαν πέντε χρόνια έγγαμου βίου, παραμένοντας πιο ερωτευμένοι και αγαπημένοι από ποτέ! 

Λευτέρης Πετρούνιας: Η ηλικία, τα μετάλλια, το ύψος και η οικογένεια

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, ανεβάζοντας τρεις αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο του, συνοδεύοντάς τες από ένα άκρως τρυφερό μήνυμα για τη γυναίκα της ζωής του:

 

Λευτέρης Πετρούνιας: Η τρυφερή εξομολόγηση στη σύζυγό του 

Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»

«Πέντε χρόνια! Μια τρελή διαδρομή, με γέλια, δυσκολίες, αλλαγές, όνειρα, στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ και αμέτρητες μικρές καθημερινές στιγμές που τελικά έγιναν η ζωή μας. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε, για όλα όσα είμαστε και για όλα όσα μας περιμένουν» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Η κοινή πορεία, η οικογένεια και οι μεγάλες επιτυχίες

Η σχέση του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση μετράει πάνω από μία δεκαετία, ενώ η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τον ερχομό των δύο παιδιών τους, της Σοφίας και της Λένιας, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η όμορφη επέτειος έρχεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για τον «άρχοντα των κρίκων». Ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσθεσε πριν από λίγες εβδομάδες ακόμα μία σπουδαία διάκριση στην πλούσια συλλογή του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά πως παραμένει στην κορυφή του αθλήματος.

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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΛΛΟΥΣΗ
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