Αίτημα για κατ’ οίκον κράτηση με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) αναμένεται να καταθέσει για τον γιατρό ο δικηγόρος των δύο κατηγορούμενων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, Νίκος Αγαπηνός, δήλωσε στο OPEN ότι εξετάζεται η κατάθεση αιτήματος για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του 58χρονου γιατρού με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.

«Η πλευρά των υπερασπιστών, μετά τα συντριπτικά στοιχεία που κατατίθενται καθημερινά υπέρ του γιατρού και τα οποία δείχνουν την πλήρη αποστασιοποίησή του από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προσανατολίζεται να αναμείνει την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού και, γύρω στις 20/10, να καταθέσει στον ανακριτή αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με ηλεκτρονική επιτήρηση», ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, η υπεράσπιση δε θα καταθέσει προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, επιλογή που, όπως είπε, έγινε σε συνεννόηση με τους εντολείς του.

Θάνατος Μαζωνάκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για τους εμπλεκόμενους

Την ίδια ώρα, ο 32ος τακτικός ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Εφόσον το αίτημα εγκριθεί, στη δικογραφία αναμένεται να ενταχθούν στοιχεία για τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι, μαζί με τις ακριβείς ώρες και τη διάρκεια των επικοινωνιών. Η σχετική απόφαση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, η υπεράσπιση φέρεται να αναμένει και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και την ολοκλήρωση της συλλογής του υπόλοιπου αποδεικτικού υλικού.