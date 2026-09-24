Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»

Η ρομαντική έκπληξη του Γιώργου Αγγελόπουλου στη σύζυγό του

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Τρία ολόκληρα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους και να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Η 24η Σεπτεμβρίου του 2023 παραμένει ένας ξεχωριστός σταθμός για το ερωτευμένο ζευγάρι, καθώς στον γραφικό Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό, παρουσία αγαπημένων συγγενών και φίλων, αντάλλαξαν όρκους παντοτινής αγάπης. 

Δήμητρα Βαμβακούση: Ποιήτρια για τα μάτια του Γιώργου Αγγελόπουλου

Από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα, η ζωή τους έχει αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο. Η απόλυτη ευτυχία και η ανανέωση στη σχέση τους ήρθαν με τον ερχομό της μονάκριβης κόρης τους, η οποία σκόρπισε χαμόγελα σε όλη την οικογένεια. Η μικρή βαπτίστηκε τον Οκτώβριο του 2024 στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σκιάθο -έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον «Ντάνο», καθώς αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα του- και πήρε το όνομα Ουρανία-Μαρία.

Γιώργος Αγγελόπουλος: Κοιμάται με την κόρη του, Ουρανία, στην κούνια της

Γιώργος Αγγελόπουλος - Δήμητρα Βαμβακούση: Γιορτάζουν τρία χρόνια γάμου - Η εντυπωσιακή ανθοδέσμη

Γιώργος Αγγελόπουλος - Δήμητρα Βαμβακούση: Γιορτάζουν τρία χρόνια γάμου - Η εντυπωσιακή ανθοδέσμη

Για να γιορτάσει αυτή την όμορφη επέτειο των τριών ετών έγγαμου βίου, η Δήμητρα Βαμβακούση θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Η ίδια δημοσίευσε ένα τρυφερό story με μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα, συνδυάζοντας τον ρομαντισμό με το αστείρευτο χιούμορ της. Κάνοντας tag τον αγαπημένο της σύζυγο, συνόδευσε τη φωτογραφία με τη χιουμοριστική ατάκα: «3 χρόνια τρωγόμαστε», αποδεικνύοντας πως το χιούμορ και ο αυθορμητισμός κρατούν τη φλόγα τους αναμμένη.

Η καθημερινότητά τους πλέον εξελίσσεται μακριά από τον θόρυβο της Αθήνας, καθώς το ζευγάρι έχει πάρει τη συνειδητή απόφαση να ζει μόνιμα στη Σκιάθο. Για αυτή τους την επιλογή να προσφέρουν μια διαφορετική ποιότητα ζωής στην κόρη τους, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε μιλήσει πριν από λίγους μήνες σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK!, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Είναι συνειδητή επιλογή να ζούμε στη Σκιάθο. Είναι καλύτερες οι συνθήκες για εμάς, αλλά κυρίως για το παιδί μας. Πέρα από την εργασία μας, έχουμε πολλές δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στη φύση, συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα».

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ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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