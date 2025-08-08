Δήμητρα Βαμβακούση: Ποιήτρια για τα μάτια του Γιώργου Αγγελόπουλου

Το ποιήμα που αφιέρωσε στον άνδρα της ζωής της

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 09:03 8 Αυγούστου: Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας
08.08.25 , 08:57 Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των ανέμων
08.08.25 , 08:29 Παναγιώτα Βλαντή: Με μαύρο see through φόρεμα στην Ερεικούσα
08.08.25 , 08:15 Λένα Σαμαρά: «Έφυγε» μέσα σε μια ώρα – Ποια ήταν η κόρη του Αντώνη Σαμαρά
08.08.25 , 07:54 Δήμητρα Βαμβακούση: Ποιήτρια για τα μάτια του Γιώργου Αγγελόπουλου
08.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Αυγούστου
07.08.25 , 23:41 Αντώνης Σαμαράς: Πέθανε η κόρη του, Λένα σε ηλικία 34 ετών
07.08.25 , 23:31 Μαρία Καλάβρια: Στο νοσοκομείο το πρώην μοντέλο - Τι συνέβη;
07.08.25 , 23:05 Κέλι Κλάρκσον: Πέθανε ο πρώην σύζυγός της, Μπράντον Μπλάκστοκ στα 48 του
07.08.25 , 22:47 «Εκείνη την περίοδο δεχόμουν μόνιμα απειλές για τη ζωή μου»
07.08.25 , 22:29 Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της
07.08.25 , 22:00 Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας
07.08.25 , 21:59 Η Γαλλία φλέγεται: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1948!
07.08.25 , 21:33 Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
07.08.25 , 21:21 Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το τραγούδι της κόρης τους μέσα από το αυτοκίνητο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δήμητρα Βαμβακούση έχει βρει τον άνδρα της ζωής της στο πρόσωπο του Γιώργου Αγγελόπουλου.

Οι δυο τους μοιράζονται μια σχέση βαθιά και ουσιαστική που ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους, Μαρίας – Ουρανίας.

Γιώργος Αγγελόπουλος: Κοιμάται με την κόρη του, Ουρανία, στην κούνια της

Αν και οι δυο τους αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας υπάρχουν στιγμές που θέλουν να μοιραστούν κάποια πράγματα δημόσια.

Όπως έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου, η Δήμητρα Βαμβακούση θέλοντας να εκφράσει δημόσια την αγάπη στον σύζυγό της.

Δήμητρα Βαμβακούση: Η κόρη της πλατσουρίζει στη φουσκωτή πισίνα

Πόσταρε μια φωτογραφία με τους δυο τους αγκαλιά και τη συνόδευσε με ένα ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη.

Την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάζουν
τα παιδιά στα σχολικά βιβλία,
πλάι στα ονόματα των άστρων
και τα καθήκοντα των συντρόφων.
Αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα
θα προτιμούσα μια μικρή στιγμή πλάι σου.
Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα
σα δυο νύχτες έρωτα μες στον εμφύλιο πόλεμο.
Α! ναι, ξέχασα να σου πω,
πως τα στάχυα είναι χρυσά κι απέραντα.
Γιατί σ’ αγαπώ.
— Τάσος Λειβαδίτης».

Δήμητρα Βαμβακούση: Ποιήτρια για τα μάτια του Γιώργου Αγγελόπουλου

Τα τρυφερά λόγια για τον Ντάνο της

Η Δήμητρα Βαμβακούση πλέει σε πελάγη ευτυχίας και μιλώντας στο podcast του Παντελή Τουτουντζή έχει χαρακτηρίσει παραμυθένιο το love story τους. 

«Νομίζω ότι πριν από μια 5ετία ήμουν μικρή και ανόητη, δεν καταλάβαινα κάποια πράγματα, αλλά μετά από γάμο, μετακόμιση, οικογένεια, δεν έχει μείνει κάτι από τότε. Είχα στο μυαλό μου να κάνω οικογένεια, αλλά δεν το είχα τόσο έντονα. Είναι σαν παραμύθι αυτό που έγινε, σαν love story βιβλίου. Όταν έγινε όλο αυτό, που στον γάμο ας πούμε που έπαιζε παντού, είχαμε έναν δικό μας άνθρωπο στο νοσοκομείο και ήμουν έγκυος και προσπαθούσα να προστατέψω όλο αυτό, τα έκρυβα κάτω από το χαλί γιατί δεν ήθελα να στεναχωριέμαι».

Το τραγούδι στο αυτοκίνητο με την κόρη τους

Τόσο ο Γιώργος Αγγελόπουλος όσο και η Δήμητρα Βαμβακούση έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη βαθιά σχέση που έχουν με την εκκλησία. 

Έτσι και με την κόρη τους προσπαθούν να τη φέρουν κοντά στον Θεό γεγονός που αποδεικνύεται και από πρόσφατο βίντεο στα social media.

Βρίσκονται στο αυτοκίνητο και η μικρή τραγουδά το Αγνή Παρθένε! «Τραγουδάμε το Αγνή Παρθένε! Για όποιον δεν το κατάλαβε», σχολίασε η υπερήφανη μαμά!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top