Δήμητρα Βαμβακούση: Ποιήτρια για τα μάτια του Γιώργου Αγγελόπουλου

Το τραγούδι της κόρης τους μέσα από το αυτοκίνητο

Η Δήμητρα Βαμβακούση έχει βρει τον άνδρα της ζωής της στο πρόσωπο του Γιώργου Αγγελόπουλου.

Οι δυο τους μοιράζονται μια σχέση βαθιά και ουσιαστική που ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους, Μαρίας – Ουρανίας.

Αν και οι δυο τους αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας υπάρχουν στιγμές που θέλουν να μοιραστούν κάποια πράγματα δημόσια.

Όπως έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου, η Δήμητρα Βαμβακούση θέλοντας να εκφράσει δημόσια την αγάπη στον σύζυγό της.

Πόσταρε μια φωτογραφία με τους δυο τους αγκαλιά και τη συνόδευσε με ένα ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη.

Την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάζουν

τα παιδιά στα σχολικά βιβλία,

πλάι στα ονόματα των άστρων

και τα καθήκοντα των συντρόφων.

Αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα

θα προτιμούσα μια μικρή στιγμή πλάι σου.

Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα

σα δυο νύχτες έρωτα μες στον εμφύλιο πόλεμο.

Α! ναι, ξέχασα να σου πω,

πως τα στάχυα είναι χρυσά κι απέραντα.

Γιατί σ’ αγαπώ.

— Τάσος Λειβαδίτης».

Τα τρυφερά λόγια για τον Ντάνο της

Η Δήμητρα Βαμβακούση πλέει σε πελάγη ευτυχίας και μιλώντας στο podcast του Παντελή Τουτουντζή έχει χαρακτηρίσει παραμυθένιο το love story τους.

«Νομίζω ότι πριν από μια 5ετία ήμουν μικρή και ανόητη, δεν καταλάβαινα κάποια πράγματα, αλλά μετά από γάμο, μετακόμιση, οικογένεια, δεν έχει μείνει κάτι από τότε. Είχα στο μυαλό μου να κάνω οικογένεια, αλλά δεν το είχα τόσο έντονα. Είναι σαν παραμύθι αυτό που έγινε, σαν love story βιβλίου. Όταν έγινε όλο αυτό, που στον γάμο ας πούμε που έπαιζε παντού, είχαμε έναν δικό μας άνθρωπο στο νοσοκομείο και ήμουν έγκυος και προσπαθούσα να προστατέψω όλο αυτό, τα έκρυβα κάτω από το χαλί γιατί δεν ήθελα να στεναχωριέμαι».

Το τραγούδι στο αυτοκίνητο με την κόρη τους

Τόσο ο Γιώργος Αγγελόπουλος όσο και η Δήμητρα Βαμβακούση έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη βαθιά σχέση που έχουν με την εκκλησία.

Έτσι και με την κόρη τους προσπαθούν να τη φέρουν κοντά στον Θεό γεγονός που αποδεικνύεται και από πρόσφατο βίντεο στα social media.

Βρίσκονται στο αυτοκίνητο και η μικρή τραγουδά το Αγνή Παρθένε! «Τραγουδάμε το Αγνή Παρθένε! Για όποιον δεν το κατάλαβε», σχολίασε η υπερήφανη μαμά!