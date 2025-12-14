Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος και Αγίου Λευκίου. Επίσης είναι η Κυριακή των Προπατόρων.

Ο Άγιος Αρριανός ο Ηγεμών είναι ένας άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που τιμάται στις 14 Δεκεμβρίου, μαζί με τον Άγιο Λευκίο, και ήταν ένας ηγεμόνας που μαρτύρησε για την πίστη του, όντας ένας από τους αγίους μάρτυρες που συνδέονται με τον Άγιο Φιλήμονα.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός

Αρριανή, Αριάνα

Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκός

Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, Λεύκιος,

Ααρών

Αβραάμ*

Αβραμία *

Αδάμ

Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής*

Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *

Εύα

Δαβίδ, Δαυίδ *

Δανάη, Δαν *

Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ

Εσθήρ

Μελχισεδέχ, Μελχής

Νώε

Ραχήλ

Ρεβέκκα, Μπέκυ

Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα

Σάρα, Σάρρα *

Ισαάκ

Ιώβ*

Ιωβία, Ιώβη *

Αιθάν, Αίθαν

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:33 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 24.5 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Παγοδρομιών

Η Παγκόσμια Ημέρα Παγοδρομιών (World Ice Skating Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο μία Κυριακή του Δεκεμβρίου (14 Δεκεμβρίου 2025) με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Παγοδρομιών (ISU), του ανωτάτου διεθνούς οργάνου που ρυθμίζει τα τέσσερα αθλήματα των παγοδρομιών: την καλλιτεχνική παγοδρομία (figure skating), τη συγχρονισμένη παγοδρομία (synchronized skating), την παγοδρομία ταχύτητας (speed skating) και την παγοδρομία ταχύτητας μικρής πίστας (short track). Στα καθ’ ημάς, η παγοδρομία είναι γνωστή και ως πατινάζ.

Η ιστορία της παγοδρομίας

Σύμφωνα με την ιστορική έρευνα, οι παγοδρομίες ξεκίνησαν από τη Φινλανδία πριν από 4.000 χρόνια. Φυσικά, τότε δεν ήταν άθλημα – οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πρωτόγονα πατίνια χωρίς κοφτερές λεπίδες για να εξοικονομούν ενέργεια ταξιδεύοντας σε μεγάλες αποστάσεις το χειμώνα. Η ανακάλυψη της ατσάλινης λεπίδας με ακονισμένες άκρες, η οποία συνέβη κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 13ου ή 14ου αιώνα, οδήγησε στην εμφάνιση της πραγματικής παγοδρομίας.

Τους επόμενους αιώνες, οι παγοδρομίες έγιναν δημοφιλείς όχι μόνο ως μέσο μεταφοράς, αλλά και ως ψυχαγωγική δραστηριότητα και άθλημα. Το 1772, ο Βρετανός υπολοχαγός του πυροβολικού Ρόμπερτ Τζόουνς δημοσίευσε το βιβλίο «Η τέχνη της καλλιτεχνικής παγοδρομίας» («The Art of Figure Skating»), που περιέγραφε τις βασικές μορφές του καλλιτεχνικού πατινάζ.