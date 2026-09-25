Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δε θα βάλω πετρέλαιο, δεν έχω αυτά τα λεφτά»

Η εξομολόγηση για τον δύσκολο χειμώνα που είναι προ των πυλών

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Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για τις οικονομικές του δυσκολίες

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Δύσκολος φαίνεται πως αναμένεται να είναι ο φετινός χειμώνας για πολλά νοικοκυριά, καθώς το αυξημένο κόστος της θέρμανσης εξακολουθεί να προβληματίζει.

Ανάμεσα σε εκείνους που κάνουν τον δικό τους οικονομικό προγραμματισμό βρίσκεται και ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

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Με αφορμή τη συζήτηση για την ακρίβεια και την τιμή του πετρελαίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο παρουσιαστής και μουσικός αποκάλυψε πως φέτος δεν έχει τη δυνατότητα να γεμίσει το καλοριφέρ με πετρέλαιο και αναζητά άλλους τρόπους για να ζεστάνει το σπίτι του.

«Βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά, και μπορεί να έχασα τα πάντα, αλλά θεωρώ προνομιούχο τον εαυτό μου που έχει δουλειά και βγάζει κάποια χρήματα», ανέφερε αρχικά, περιγράφοντας τη δική του πραγματικότητα.

 

 

Στη συνέχεια, μίλησε πιο συγκεκριμένα για την απόφασή του σχετικά με τη θέρμανση, τονίζοντας πως παρά το γεγονός ότι η υγεία του είναι επιβαρυμένη, το κόστος του πετρελαίου δεν του επιτρέπει να το χρησιμοποιήσει.

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«Χθες έκανα προγραμματισμό και είπα ότι παρόλο που η υγεία μου είναι κάπως επιβαρυμένη, δε θα βάλω πετρέλαιο, γιατί δεν έχω αυτά τα λεφτά. Θα παίξω ανάμεσα σε λίγο ηλεκτρικό και σε ξύλα, γιατί το σπίτι που έχω νοικιάσει έχει ένα τζακάκι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν έκρυψε, μάλιστα, τον προβληματισμό του για την κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά ακόμη νοικοκυριά.

Τα οικονομικά προβλήματα του Ανδρέα Μικρούτσικου

Όπως σημείωσε, ο ίδιος θεωρεί πως βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική θέση από τον μέσο όρο, γεγονός που κάνει ακόμη πιο έντονο το ερώτημά του για το πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν άνθρωποι με ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες.

«Και θεωρούμαι, όχι προνομιούχος, αλλά πάνω από τον μέσο όρο. Τι θα κάνει ο κόσμος;», αναρωτήθηκε. 

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ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
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ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
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