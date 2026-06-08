Ένα ιδιαίτερα δύσκολο Σαββατοκύριακο φαίνεται πως πέρασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno», λίγο έλειψε να νοσηλευτεί.

Ο γνωστός παρουσιαστής περιέγραψε στους συνεργάτες του τα έντονα συμπτώματα που αντιμετώπισε τις τελευταίες ημέρες, όπως υψηλό πυρετό, ρίγη και δύσπνοια, τα οποία τον ταλαιπώρησαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανησυχήσει σοβαρά για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως εξήγησε, η κατάστασή του παρουσίασε αισθητή βελτίωση το απόγευμα της Κυριακής, όταν τα συμπτώματα άρχισαν να υποχωρούν, επιτρέποντάς του να δώσει κανονικά το «παρών» στο πλευρό της Φαίης Σκορδά το πρωί της Δευτέρας.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Η περιπέτεια υγείας μέσα στο Σαββατοκύριακο

«Τώρα είμαι καλά! Ήταν δύσκολα γενέθλια. Καταχρηστικά δεν πήγα στο νοσοκομείο, γιατί ήμουν χάλια, ειλικρινά ήμουν χάλια. Εκεί που ήμουν για νοσοκομείο, για... τετέλεσται, έγινε ένα κλικ, έπεσαν οι πυρετοί, έπεσαν όλα...

Είχα πυρετό, έτρεμα, είχα δύσπνοια. Όλα τα κακά της μοίρας μου είχα. Δεν ήθελα τη ζωή μου, που λένε... Και όλο αυτό, από χθες το απόγευμα άλλαξε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.