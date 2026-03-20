Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε δάκρυα για τον αδελφό του

H αναφορά του Μίλτου Πασχαλίδη στον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου, έκανε τον αδελφό του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη, Ανδρέα Μικρούτσικο, να «λυγίσει» στον αέρα της εκπομπής Buongiorno.

Ανδρέας και Θάνος Μικρούτσικος, το 2018/ NDP

Ειδικότερα, ο τραγουδοποιός σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά είπε: «Αφιέρωσα στον Αλέξη Τσίπρα το φινάλε της συναυλίας μου για τη στάση που κράτησε στον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου. Θα μου επιτρέψετε να μη σας πω τι εννοώ όταν λέω “τη στάση που κράτησε”. Ήταν πάντως αξιοπρεπέστατη και συγκινητική η στάση του και την εκτίμησα πάρα πολύ. Έχουμε μια καλή σχέση με τον κ.Τσίπρα και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε με τη σύζυγό του και τραγουδήσαμε παρέα».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος «λύγισε» στο άκουσμα των δηλώσεων Πασχαλίδη. Έκρυψε με τα χέρια του το πρόσωπό του και κυρίως τα μάτια του, για να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Ανδρέα μου…. Να σου κάνω μια αγκαλιά. Του ήρθε απότομο γι’ αυτό», σχολίασε η Φαίη Σκορδά, πλησιάζοντάς τον και αγκαλιάζοντάς τον.

Θάνος και Ανδρέας Μικρούτσικος, το 2015/ NDP

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 72 ετών, στις 28 Δεκεμβρίου του 2019. Μία εβδομάδα αργότερα, ο κατά 4 χρόνια μικρότερος αδελφός του Ανδρέας Μικρούτσικος, νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εμφραγμάτων. Οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι και αγαπημένοι.