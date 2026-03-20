Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε δάκρυα για τον αδελφό του

Τι είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης στον Αλέξη Τσίπρα για τον Θάνο Μικρούτσικο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανδρέας Μικρούτσικος συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής Buongiorno λόγω αναφοράς στον αδελφό του, Θάνο Μικρούτσικο.
  • Ο Μίλτος Πασχαλίδης αφιέρωσε το φινάλε της συναυλίας του στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στον θάνατο του Θάνου.
  • Ο Ανδρέας έκρυψε το πρόσωπό του από τη συγκίνηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
  • Ο Θάνος Μικρούτσικος πέθανε το 2019 σε ηλικία 72 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Ο Ανδρέας και ο Θάνος ήταν πολύ δεμένοι και αγαπημένοι.

H αναφορά του Μίλτου Πασχαλίδη στον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου, έκανε τον αδελφό του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη, Ανδρέα Μικρούτσικο, να «λυγίσει» στον αέρα της εκπομπής Buongiorno.

Ανδρέας και Θάνος Μικρούτσικος, το 2018/ NDP 

Ανδρέας και Θάνος Μικρούτσικος, το 2018/ NDP 

Ειδικότερα, ο τραγουδοποιός σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά είπε: «Αφιέρωσα στον Αλέξη Τσίπρα το φινάλε της συναυλίας μου για τη στάση που κράτησε στον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου. Θα μου επιτρέψετε να μη σας πω τι εννοώ όταν λέω “τη στάση που κράτησε”. Ήταν πάντως αξιοπρεπέστατη και συγκινητική η στάση του και την εκτίμησα πάρα πολύ. Έχουμε μια καλή σχέση με τον κ.Τσίπρα και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε με τη σύζυγό του και τραγουδήσαμε παρέα».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος «λύγισε» στο άκουσμα των δηλώσεων Πασχαλίδη. Έκρυψε με τα χέρια του το πρόσωπό του και κυρίως τα μάτια του, για να κρύψει τη συγκίνησή του. 

Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε δάκρυα για τον αδελφό του

«Ανδρέα μου…. Να σου κάνω μια αγκαλιά. Του ήρθε απότομο γι’ αυτό», σχολίασε η Φαίη Σκορδά, πλησιάζοντάς τον και αγκαλιάζοντάς τον.

Θάνος και Ανδρέας Μικρούτσικος, το 2015/ NDP

Θάνος και Ανδρέας Μικρούτσικος, το 2015/ NDP

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 72 ετών, στις 28 Δεκεμβρίου του 2019. Μία εβδομάδα αργότερα, ο κατά 4 χρόνια μικρότερος αδελφός του Ανδρέας Μικρούτσικος, νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εμφραγμάτων. Οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι και αγαπημένοι. 

