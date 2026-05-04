MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Είναι εθιστικό»

«Είναι η καλύτερη φετινή σου προσπάθεια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 00:11 MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer
05.05.26 , 00:10 MasterChef: Ο Μιχάλης υπέδειξε τον Σαμ ως υποψήφιο προς αποχώρηση
05.05.26 , 00:00 MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;
04.05.26 , 23:40 Χάιντι Κλουμ: Το συγκινητικό πάρτι που διοργάνωσε για την κόρη της
04.05.26 , 23:40 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Είναι εθιστικό»
04.05.26 , 23:25 MasterChef: Απογοητευμένος ο Σαμ - Η μεγάλη αστοχία στο πιάτο του
04.05.26 , 22:59 Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τους θανάτους από χανταϊό
04.05.26 , 22:49 Νόμος και Τάξη: Ειδική Ομάδα: Πρεμιέρα απόψε στις 00:10 στο Star!
04.05.26 , 22:47 Μαχαίρωσαν, Απείλησαν Με Πιστόλια & Εμβόλισαν Εργαζόμενο Σε Μπαρ
04.05.26 , 22:29 Ιωάννινα: Μητέρα Καταγγέλλει Καθηγητή Για Άσκηση Βίας Στην Κόρη Της
04.05.26 , 22:07 Χίος: Βίντεο - σοκ με την κακοποίηση ηλικιωμένης από τη «φροντίστριά» της
04.05.26 , 22:07 Πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου- Η συγκινητική φωτογραφία και το μήνυμα
04.05.26 , 22:05 MasterChef: Τα ελάχιστα υλικά του Mystey Box προβλημάτισαν τους παίκτες
04.05.26 , 22:03 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» της ΝΔ σε Προανακριτική για  Λιβανό – Αραμπατζή
04.05.26 , 21:39 «Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φίλιπ εντυπωσίασε τους κριτές του MasterChef με το πιάτο του, το οποίο χαρακτηρίστηκε «εθιστικό» από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.
  • Η μονομαχία του Φίλιπ με τη Wasan ήταν από τις πιο δυνατές της βραδιάς, με τον Φίλιπ να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τα 1.000 ευρώ.
  • Ο Λεωνίδας επαίνεσε τη δημιουργία του Φίλιπ ως την καλύτερη φετινή του προσπάθεια, ενώ η Wasan αναγνώρισε την ατυχία της.
  • Ο Φίλιπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναγνώριση της προσπάθειάς του από τους κριτές και δήλωσε περήφανος για το πιάτο του.

Η εβδομάδα με θέμα «έξω από το κουτί» ξεκίνησε με το καθιερωμένο Mystery Box, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να ετοιμάσουν πιάτα έχοντας στη διάθεσή τους ελάχιστα υλικά.

Μία από τις πιο δυνατές μονομαχίες της βραδιάς ήταν αυτή του Φίλιπ με τη Wasan. Αμφότεροι παρουσίασαν ιδιαίτερα πιάτα, ωστόσο ένα έκανε τη διαφορά, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να δίνει στον δημιουργό του τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τα 1.000 ευρώ.

MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;  

«Ένας από τους δύο βάζει πλώρη για να κερδίσει τα 1.000 ευρώ σήμερα, ως η καλύτερη προσπάθεια. Μένει άλλος ένας πάγκος, ξαναλέω, δεν βιάζομαι, αλλά νιώθω ότι εδώ μπορεί να βρίσκεται η προσπάθεια που θα πάρει τα 1.000 ευρώ. Και ένας από τους δύο έχει κάνει την καλύτερη φετινή του προσπάθεια, σε ένα κομβικό σημείο - το λέμε, το τονίζουμε. Το λέω με ένταση, γιατί αυτό που έχει φτιάξει είναι εθιστικό. Και αυτή είναι η προσπάθεια του Φίλιπ», αποκάλυψε ο καταξιωμένος σεφ και κριτής.

MasterChef: Sticky dates pudding με αλατισμένη καραμέλα, crumble φουντούκι και semifreddo με καφέ από τον Φίλιπ

MasterChef: Sticky dates pudding με αλατισμένη καραμέλα, crumble φουντούκι και semifreddo με καφέ από τον Φίλιπ

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο «θείος» Λεωνίδας σημείωσε: «Το κεντρικό στοιχείο με τους χουρμάδες είναι εθιστικό. Είναι πεντανόστιμο. Είναι τέλειο. Είναι η καλύτερη φετινή σου προσπάθεια. Από την άλλη, Wasan, έχουμε μια προσπάθεια βασισμένη σε μια ωραία ιδέα. Η βάση, όμως, δεν έχει πάει καλά. Το κουνουπίδι έχει μια ελαστικότητα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ούτε καν pancake. Παρ’ όλα αυτά, δεν ξέρω πού θα μπορούσε να οδηγήσει η τελειότητα αυτής της ιδέας, έχοντας απέναντι την καλύτερη φετινή προσπάθεια του Φίλιπ. Μπράβο και στους δύο. Μπράβο, Φίλιπ. Εξαιρετικό».

MasterChef: Απογοητευμένος ο Σαμ - Η μεγάλη αστοχία στο πιάτο του

Η Wasan δεν έπεσε από τα σύννεφα με το αποτέλεσμα, ενώ στάθηκε και στην ατυχία της να βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με παίκτες που είναι στην καλύτερή τους μέρα μαγειρικά: «Ήταν ξεκάθαρο, το ήξερα. Την ώρα που οι κριτές δοκίμαζαν το πιάτο του Φίλιπ, έλεγαν ότι είναι ένα πιάτο που κερδίζει και έχει εθιστική γεύση, κι εγώ σκεφτόμουν: “Γιατί, Θεέ μου, πρέπει πάντα να βρίσκομαι απέναντι σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κερδίσουν;”. Παρ’ όλα αυτά, χαίρομαι για αυτούς», είπε.

Ο Φίλιπ απέδειξε για άλλη μία φορά τις δυνατότητές του, αλλά και ότι πρέπει να υπολογίζεται σοβαρά από τους αντιπάλους του και όχι μόνο.

MasterChef: Ο Φίλιπ μοίρασε αγκαλιές μετά τη νίκη του

MasterChef: Ο Φίλιπ μοίρασε αγκαλιές μετά τη νίκη του 

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είπαν ότι η προσπάθειά μου είναι τέλεια και θέλω να δώσω του σεφ τη συνταγή να το φτιάξει στο παιδάκι του, γιατί πιστεύω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ νόστιμο γλυκό. Εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και περήφανος που άρεσε και στους κριτές», δήλωσε πανευτυχής.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΦΙΛΙΠ ΒΑΚΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top