Η εβδομάδα με θέμα «έξω από το κουτί» ξεκίνησε με το καθιερωμένο Mystery Box, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να ετοιμάσουν πιάτα έχοντας στη διάθεσή τους ελάχιστα υλικά.

Μία από τις πιο δυνατές μονομαχίες της βραδιάς ήταν αυτή του Φίλιπ με τη Wasan. Αμφότεροι παρουσίασαν ιδιαίτερα πιάτα, ωστόσο ένα έκανε τη διαφορά, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να δίνει στον δημιουργό του τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τα 1.000 ευρώ.

«Ένας από τους δύο βάζει πλώρη για να κερδίσει τα 1.000 ευρώ σήμερα, ως η καλύτερη προσπάθεια. Μένει άλλος ένας πάγκος, ξαναλέω, δεν βιάζομαι, αλλά νιώθω ότι εδώ μπορεί να βρίσκεται η προσπάθεια που θα πάρει τα 1.000 ευρώ. Και ένας από τους δύο έχει κάνει την καλύτερη φετινή του προσπάθεια, σε ένα κομβικό σημείο - το λέμε, το τονίζουμε. Το λέω με ένταση, γιατί αυτό που έχει φτιάξει είναι εθιστικό. Και αυτή είναι η προσπάθεια του Φίλιπ», αποκάλυψε ο καταξιωμένος σεφ και κριτής.

MasterChef: Sticky dates pudding με αλατισμένη καραμέλα, crumble φουντούκι και semifreddo με καφέ από τον Φίλιπ

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο «θείος» Λεωνίδας σημείωσε: «Το κεντρικό στοιχείο με τους χουρμάδες είναι εθιστικό. Είναι πεντανόστιμο. Είναι τέλειο. Είναι η καλύτερη φετινή σου προσπάθεια. Από την άλλη, Wasan, έχουμε μια προσπάθεια βασισμένη σε μια ωραία ιδέα. Η βάση, όμως, δεν έχει πάει καλά. Το κουνουπίδι έχει μια ελαστικότητα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ούτε καν pancake. Παρ’ όλα αυτά, δεν ξέρω πού θα μπορούσε να οδηγήσει η τελειότητα αυτής της ιδέας, έχοντας απέναντι την καλύτερη φετινή προσπάθεια του Φίλιπ. Μπράβο και στους δύο. Μπράβο, Φίλιπ. Εξαιρετικό».

Η Wasan δεν έπεσε από τα σύννεφα με το αποτέλεσμα, ενώ στάθηκε και στην ατυχία της να βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με παίκτες που είναι στην καλύτερή τους μέρα μαγειρικά: «Ήταν ξεκάθαρο, το ήξερα. Την ώρα που οι κριτές δοκίμαζαν το πιάτο του Φίλιπ, έλεγαν ότι είναι ένα πιάτο που κερδίζει και έχει εθιστική γεύση, κι εγώ σκεφτόμουν: “Γιατί, Θεέ μου, πρέπει πάντα να βρίσκομαι απέναντι σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κερδίσουν;”. Παρ’ όλα αυτά, χαίρομαι για αυτούς», είπε.

Ο Φίλιπ απέδειξε για άλλη μία φορά τις δυνατότητές του, αλλά και ότι πρέπει να υπολογίζεται σοβαρά από τους αντιπάλους του και όχι μόνο.

MasterChef: Ο Φίλιπ μοίρασε αγκαλιές μετά τη νίκη του

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είπαν ότι η προσπάθειά μου είναι τέλεια και θέλω να δώσω του σεφ τη συνταγή να το φτιάξει στο παιδάκι του, γιατί πιστεύω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ νόστιμο γλυκό. Εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και περήφανος που άρεσε και στους κριτές», δήλωσε πανευτυχής.

