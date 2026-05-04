Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τους θανάτους από χανταϊό

Αγκυροβολημένο το πλοίο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/5/2026)
Ένας Έλληνας επιβάτης βρίσκεται ανάμεσα στους ταξιδιώτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει σημάνει συναγερμός λόγω σοβαρού ιατρικού περιστατικού που συνδέεται με διαδοχικούς θανάτους από χανταϊό. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ οι αρχές και η εταιρεία διαχείρισης παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στις 11 Απριλίου, όταν ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του εν πλω χωρίς να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου. Λίγες ημέρες αργότερα, η σορός μεταφέρθηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει τη διαδικασία επαναπατρισμού. Ωστόσο, και η ίδια αρρώστησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής και τελικά κατέληξε.

Κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο: 3 νεκροί, 170 εγκλωβισμένοι επιβάτες

Στις 27 Απριλίου, ένας ακόμη επιβάτης παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα και διακομίστηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Σε αυτόν τον ασθενή επιβεβαιώθηκε μόλυνση από παραλλαγή του hantavirus, αν και δεν έχει αποδειχθεί ακόμη αν σχετίζεται με τους υπόλοιπους θανάτους.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στις 2 Μαΐου, όταν σημειώθηκε ακόμη ένας θάνατος επιβάτη, ενώ δύο μέλη του πληρώματος εμφανίζουν έντονα αναπνευστικά συμπτώματα και χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Παρά την ανησυχία, οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη σύνδεση όλων των περιστατικών με τον συγκεκριμένο ιό.

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 149 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας επιβάτης, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα πρόληψης, απομόνωσης και ιατρικής παρακολούθησης. Η αποβίβαση και η μεταφορά ασθενών απαιτούν συντονισμό με τις τοπικές αρχές, γεγονός που καθυστερεί τις διαδικασίες.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια των περιστατικών και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, εξετάζονται πιθανά λιμάνια αποβίβασης, όπως η Τενερίφη και η Λας Πάλμας, ώστε να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ιατρικοί έλεγχοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.

