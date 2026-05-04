Ποια γνωστή ηθοποιός έγινε μητέρα για τρίτη φορά;

Η ανάρτηση της ίδιας και του συζύγου της

Δείτε το σπίτι της των 12 εκ. δολαρίων στο Μοντεσίτο/ Alpha
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Κάμερον Ντίαζ έγινε μητέρα για τρίτη φορά, καλωσορίζοντας τον γιο της, Νότα Μάντεν.
  • Ο σύζυγός της, Μπέντζι Μάντεν, ανακοίνωσε τη γέννηση μέσω social media, εκφράζοντας την ευτυχία τους.
  • Ο Νότας σημαίνει 'Ναύτης, πλοηγός, ταξιδευτής' και είναι το τρίτο παιδί τους, μετά την Ράντιξ και τον Κάρντιναλ.
  • Η Κάμερον γέννησε σε ηλικία 53 ετών, δηλώνοντας ότι η απόφαση για οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία είναι επιλογή.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2015 και εκφράζει ευγνωμοσύνη για την οικογένειά τους.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η ηθοποιός Kάμερον Ντίαζ καθώς έγινε για τρίτη φορά μητέρα.Την αποκάλυψη έκανε ο σύζυγός της, Μπέντζι Μάντεν γνωστός ροκ σταρ μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media.

 

Richard Shotwell/Invision/AP

«Η Κάμερον κι εγώ είμαστε χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε πραγματικά ευλογημένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, του Νότας Μάντεν. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γιε μας!! «Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας. Τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα, και είμαστε ευγνώμονες!!! Περνάμε υπέροχα. Στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας» έγραψε στο Instagram του με τη δημοφιλή ηθοποιό να γεμίζει την ανάρτηση με emoji με καρδιές και λάμψεις.

Ο Μπέντζι Μάντεν αποκάλυψε και το όνομα του παιδιού με μία κάρτα εικόνα πλοίου σε μορφή κάρτας εξηγώντας έτσι το σπάνιο όνομα που θα δώσουν στον γιο τους τον οποίο θα πουν “Νότας”.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, Νότας σημαίνει «Ναύτης, πλοηγός, ταξιδευτής.”, είναι εκείνος δηλαδή που δεν φοβάται το άγνωστο.

Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός παντρεύτηκαν το 2015 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: την εφτάχρονη Ράντιξ, τον δίχρονο Κάρντιναλ και τώρα τον Νότα. Η Κάμερον Ντιάζ η οποία έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί σε ηλικία 53 ετών είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη Ναόμι Κάμπελ πως το “όταν κάνεις παιδί σε μικρή ηλικία απλώς το κάνεις ενώ όταν το κάνεις σε μεγαλύτερη είναι επιλογή.

 

«Το να κάνεις οικογένεια όταν είσαι νέος είναι όπως όλα όταν είσαι νέος: απλώς το κάνεις. Όταν όμως είσαι στην ηλικία μου και αποφασίζεις να το κάνεις, είναι μια πραγματική επιλογή. Πρέπει πραγματικά να προσπαθήσεις πολύ γι’ αυτό». Πρόσθεσε επίσης: «Η μόνη πίεση για μένα τώρα είναι ότι πρέπει να ζήσω μέχρι τα 107, ξέρεις; Καμία πίεση!» είχε δηλώσει.

