Μαρία Σάκκαρη: Έχει βρει νυφικό για τον γάμο της με τον Μητσοτάκη;

Πότε αναμένεται να παντρευτεί το ζευγάρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 20:18 BMW: Θρηνεί την απώλεια του Alessandro Zanardi
04.05.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Ο Κωστής δεν κατάφερε να βρει τα συνώνυμα - Εσύ;
04.05.26 , 19:38 Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Ρεκόρ αιτήσεων για τα voucher διακοπών
04.05.26 , 19:36 Εμπλοκή άγκυρας στο Blue Star Naxos - Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες
04.05.26 , 18:59 Pirelli: Σημαντική ανακοίνωση
04.05.26 , 18:48 Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος ανθρώπων στη Λειψία - Δύο νεκροί
04.05.26 , 18:45 Eurovision: Τι θα κάνει ο Akylas - Οι ηθοποιοί, οι χορευτές και το act
04.05.26 , 18:40 Cash or Trash: O Aλέξανδρος θέλει να υπογράψει μία καλή συμφωνία
04.05.26 , 18:31 Οριστικό τέλος στα πανωτόκια: Τι αλλάζει σε κάρτες και καταναλωτικά
04.05.26 , 18:24 Cash or Trash: Ο Παναγιώτης έφερε κάτι που μας ξύπνησε αναμνήσεις
04.05.26 , 18:23 Μαρία Σάκκαρη: Έχει βρει νυφικό για τον γάμο της με τον Μητσοτάκη;
04.05.26 , 18:10 Στην Αθήνα o Γερμανός ΥΠΕΞ και o Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας
04.05.26 , 17:41 Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
04.05.26 , 17:26 Tσερέλα: «Θα ήθελα να κάνω παιδιά με την Αθηνά»
04.05.26 , 17:03 Σκληραίνει τη στάση του ο Τραμπ: Σε εφαρμογή η Επιχείρηση Ελευθερία
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Σάκκαρη θα παντρευτεί τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε περίπου έναν χρόνο.
  • Δεν έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες του γάμου και δεν έχει βρει νυφικό ακόμα.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί έξι χρόνια και η Σάκκαρη δηλώνει ότι είναι πολύ τυχερή που τον έχει στη ζωή της.
  • Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την υποστηρίζει σε κάθε της βήμα και την εμψύχωσε στον αγώνα της στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις.
  • Η Σάκκαρη είναι πρώην νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις.

Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της διανύει η Μαρία Σάκκαρη καθώς σε περίπου έναν χρόνο θα παντρευτεί τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Κανελλοπούλου-Σάκκαρη:«Είμαι πολύ χαρούμενη για τον αρραβώνα της κόρης μου»

«Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου αλλά είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα, δεν έχω βρει νυφικό ακόμα. Έχουμε καιρό» είπε η Ελληνίδα τενίστρια σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή “Το πρωινό” με την ευτυχία να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. 

 

 

Το ζευγάρι είναι μαζί έξι χρόνια και η τενίστρια που έχει φτάσει μέχρι και το νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της πως είναι πολύ τυχερή που έχει σύντροφο τον Κωνσταντίνο ο οποίος τη στηρίζει σε κάθε της βήμα.

 

 

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη

«Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε αλλά πόσο ωραίο περνάμε όταν είμαστε μαζί. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου». 

 

 

Στις 28 Ιουλίου 2024, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μαζί με τη μητέρα του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις των Αγώνων του Παρισιού. 

Ήταν στις κερκίδες και την εμψύχωσε.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top