Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της διανύει η Μαρία Σάκκαρη καθώς σε περίπου έναν χρόνο θα παντρευτεί τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες του γάμου αλλά είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα, δεν έχω βρει νυφικό ακόμα. Έχουμε καιρό» είπε η Ελληνίδα τενίστρια σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή “Το πρωινό” με την ευτυχία να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.

Το ζευγάρι είναι μαζί έξι χρόνια και η τενίστρια που έχει φτάσει μέχρι και το νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της πως είναι πολύ τυχερή που έχει σύντροφο τον Κωνσταντίνο ο οποίος τη στηρίζει σε κάθε της βήμα.

«Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε αλλά πόσο ωραίο περνάμε όταν είμαστε μαζί. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου».

Στις 28 Ιουλίου 2024, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μαζί με τη μητέρα του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις των Αγώνων του Παρισιού.

Ήταν στις κερκίδες και την εμψύχωσε.

