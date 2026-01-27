Κανελλοπούλου-Σάκκαρη:«Είμαι πολύ χαρούμενη για τον αρραβώνα της κόρης μου»

Η Αγγελική Κανελλοπούλου, μαμά της Μαρίας Σάκκαρη, βρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο κοσμηματοπώλης Κώστας Καίσαρης, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ένα ρουμπίνι στο μέρος της καρδιάς μου» και μίλησε στην κάμερα του Happy Day, μεταξύ άλλων, για τον αρραβώνα της κόρης της, με τον γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον 28χρονο Κωνσταντίνο.

Όπως δήλωσε η πρώην πρωταθλήτρια της αντισφαίρισης και πολιτευτής, στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, για την κόρη της, Μαρία Σάκκαρη: «Νιώθω σίγουρα περηφάνεια και χαρά για τις επιτυχίες της κόρης μου, αλλά επειδή είμαστε όλοι μέσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μαρία, καμία φορά είναι λίγο αγχωτικό και χάνεις τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη περηφάνεια, τον ενθουσιασμό, γιατί κοιτάς πώς είναι το παιδί σου κάθε φορά. Εάν είναι χαρούμενο».

Για το εάν ήταν από την πρώτη στιγμή υποστηρικτική στην απόφαση της Μαρίας Σάκκαρη να ασχοληθεί με το τένις, είπε ότι: «Δεν ήθελα η Μαρία στην αρχή να ασχοληθεί με το τένις, αλλά όταν είδα ότι το ήθελε τόσο πολύ, έπρεπε να τη στηρίξω - και τα παράτησα όλα, δηλαδή, και τη στήριξα».

Ενώ για τον επερχόμενο γάμο της με τον γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το 2027, είπε ότι: «Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί είναι πολύ χαρούμενα τα παιδιά, και αυτό έχει σημασία. Ένας γονιός, είναι πολύ σημαντικό να βλέπει τα παιδιά του ευτυχισμένα».

Όπως είχε σχολιάσει πρόσφατα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις, Μαρία Σάκκαρη για τον μελλοντικό σύζυγό της: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που που αγαπώ και με αγαπάει, ο αρραβωνιαστικός μου πλέον. Είναι εξαιρετικός και μου δίνει μεγάλη δύναμη και κουράγιο».

Ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφερθεί ξανά στον Κωσνταντίνο Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι: «Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Δεν έχει σημασία πόσες φορές βρισκόμαστε. Έχει σημασία πόσο καλά είμαστε όταν είμαστε μαζί. Και όταν είμαστε μακριά γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Γενικά είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου. Που έχω έναν άνθρωπο που με καταλαβαίνει και δεν μου έχει πει ποτέ ”πού πας”, ”πόσο ταξιδεύεις”. Ίσα ίσα είναι ο άνθρωπος που με σπρώχνει να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, έτσι όπως το κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι το πρώτο μου τηλεφώνημα μετά από ένα κρίσιμο αγώνα. Το δεύτερο είναι στη μητέρα μου».