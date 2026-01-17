Μαρία Σάκκαρη: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη;

Στην Αυστραλία για το Australian Open βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, η οποία σε συνέντευξή της έκανε αποκαλύψεις για τον επικείμενο γάμο της με τον γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στο SDNA, η κορυφαία αθλήτρια του τένις αποκάλυψε πως ο γάμος της θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Δήλωσε μάλιστα τυχερή γιατί έχει στο πλάι της έναν σύντροφο που τη βοηθά και τη στηρίζει να πραγματοποιεί τα όνειρά της.

«Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!» είπε η Μαρία Σάκκαρη.

Όσο για το αν σκέφτεται μετά τον γάμο να «κρεμάσει» τη ρακέτα της, ήταν κατηγορηματική.

«Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω», είπε.

Ο αρραβώνας των δυο νέων αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν κατά τη διάρκεια του καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Κολωνάκι μετά τη δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών, ανέφερε ότι ο γιος του και η τενίστρια προγραμματίζουν τον γάμο τους.

Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν πέντε χρόνια. Γνωρίστηκαν από κοινές παρέες και τους ένωσε η αγάπη τους για το τένις.

Παρά τη δημοσιότητα και τις απαιτήσεις των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει τη σχέση του σε χαμηλούς τόνους.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τονίζοντας πόσο την έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Τα social media, τις περισσότερες φορές αποκάλυπταν τις τρυφερές στιγμές τους, από ταξίδια, διακοπές, γιορτές και πολλά άλλα.