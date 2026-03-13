Cash or Trash: Πούλησε το επώνυμο τραπέζι της η Κατερίνα Τσάβαλου;

Η Δέσποινα Μοιραράκη είχε τη χαρά να υποδεχτεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Cash or Trash την Κατερίνα Τσάβαλου.
Cash or Trash: Ένα αλογάκι εντυπωσιάζει τους αγοραστές με το μέγεθός του
Η γλυκιά ηθοποιός, που έχει πρωταγωνιστήσει σε αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης και έχει δανείσει πολλές φορές τη φωνή της σε ήρωες κινουμένων σχεδίων, έφερε στην εκπομπή ένα επώνυμο, πολυμορφικό τραπέζι.
Ο Θάνος Λούδος εντόπισε τα σημάδια του χρόνου στο αντικείμενο, γι’ αυτό και η εκτίμησή του περιορίστηκε στα 800 ευρώ και όχι σε κάποιο τετραψήφιο ποσό.
Οι αγοραστές ενθουσιάστηκαν τόσο από την παρουσία της Κατερίνας Τσάβαλου όσο και από το αντικείμενό της. Οι προσφορές τους, όμως, δεν αντανακλούσαν το αρχικό τους ενδιαφέρον.
Βλέποντας τη δημοπρασία να προχωρά με αργούς και βασανιστικούς ρυθμούς, ο Άλεξ Σταυρίδης ζήτησε από την ηθοποιό να δώσει ένα στίγμα για το ποσό που θα την ικανοποιούσε. Τότε εκείνη αποκάλυψε ότι στόχος της ήταν τα 900 ευρώ.
Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το ποσό αυτό, οι buyers βελτίωσαν τις προσφορές τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Τελικά, η Κατερίνα Τσάβαλου δεν κατάφερε να κλείσει συμφωνία. Αυτό, ωστόσο, δεν την στεναχώρησε ιδιαίτερα, καθώς – όπως ανέφερε – το σημαντικότερο για εκείνη ήταν να ζήσει την εμπειρία!
