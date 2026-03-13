Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Για ψώνια στα μαγαζιά της Βουκουρεστίου έκανε η Νατάσα Παζαΐτη μαζί με την κόρη της, Αλίκη Καραμανλή.

Μητέρα και κόρη συνδύασαν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας με αγορές σε γνωστό κοσμηματοπωλείο της περιοχής.

Η Νατάσα Παζαΐτη επέλεξε να φορέσει ένα γκρι σύνολο, το οποίο συνδύασε με ένα φουλάρι στον λαιμό και ένα ζευγάρι μαύρα δερμάτινα μποτάκια.

Η Αλίκη Καραμανλή επέλεξε ένα άνετο τζιν παντελόνι που συνδύασε με ένα μαύρο τοπ και ένα ασορτί bomber.

Πριν λίγες ημέρες, η Αλίκη Καραμανλή πήρε μέρος στην παράσταση «Οι Κληρονόμοι» που παρουσιάστηκε στο Κολλέγιο Αθηνών. Τη θεατρική μεταφορά της γνωστής ταινίας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ως «Μάρθα Καραγιάννη» έπαιξε και χόρεψε στη θεατρική σκηνή. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που την είδαμε σε ρόλο ηθοποιού.

Η παράσταση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και η Αλίκη Καραμανλή μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, κέρδισε το θερμό χειροκρότημα. Μετά το τέλος της, παράστασης, η Αλίκη Καραμανλή πόζαρε μαζί με τον δίδυμο αδερφό της, Αλέξανδρο και τον πατέρα της, Κώστα Καραμανλή. Η Νατάσα Παζαΐτη μαζί με τον γιο της Αλέξανδρο είχαν απολαύσει την παράσταση μία ημέρα νωρίτερα.

Η 23χρονη έχει πάρει ήδη πτυχίο από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου ενώ και παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές της το τμήμα Επικοινωνίας και Entrepreneurship Management. Η αγάπη της για την Τέχνη, όμως, την οδηγεί κατά καιρούς και στο θέατρο.