Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Μαμά και κόρη έκαναν βόλτα στα μαγαζιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 15:32 Καινούργιου: «Μου στέλνουν οι φίλες και μου λένε θα γεννήσεις στο πλατό;»
13.03.26 , 15:31 Η Κατερίνα Τσάβαλου στο Cash or Trash - Το αντικείμενο που πήγε
13.03.26 , 15:26 Παλαιό Φάληρο: Προσέγγισε 14χρονη μέσω αγγελίας για γατάκι και τη βίασε
13.03.26 , 15:12 BMW Group: Η στρατηγική φέρνει σταθερά κέρδη
13.03.26 , 14:22 Παγκόσμια ημέρα ύπνου: Πώς να κάψετε θερμίδες ενώ κοιμάστε!
13.03.26 , 14:21 Πύργος: Mαθητής λυκείου έπεσε από τον 3ο όροφο - Υπέκυψε στα τραύματά του
13.03.26 , 14:04 Ιωάννα Τούνη: «Ο Χριστός και η Παναγία, δεν είμαι έγκυος!»
13.03.26 , 14:01 Αθηνά Οικονομάκου: Δείχνει τα μπλουζάκια του γάμου της!
13.03.26 , 14:00 Μάρα Ζαχαρέα: «Υπάρχουν στιγμές που βουρκώνω στον αέρα»
13.03.26 , 13:59 Θεσσαλονίκη: Έρευνα στο σπίτι υπόπτου για τη δολοφονία του 20χρονου
13.03.26 , 13:56 Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της
13.03.26 , 13:14 25η Μαρτίου κοντά στην Αθήνα: Προορισμοί για ανοιξιάτικη απόδραση
13.03.26 , 13:13 Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς
13.03.26 , 12:34 Κηδεία Γιώργου Μαρίνου: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο»
13.03.26 , 12:30 Αναθεώρηση ταξιδιωτικών κανόνων - Τι αλλάζει στα οργανωμένα ταξίδια
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Σκορδά για Μενεγάκη: «Είναι χυδαίο. Όποιος το σκέφτηκε, να ντρέπεται»
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!
Ανθή Βούλγαρη - Ο γιος της έγινε ενός: «Ήταν η μέρα που με έκανες μαμά»
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: φωτογραφίες: NDP
Πρώτη Δημοσίευση: 13.03.26, 13:56
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλίκη Καραμανλή και η μητέρα της, Νατάσα Παζαΐτη, έκαναν ψώνια στη Βουκουρεστίου.
  • Η Νατάσα φορούσε γκρι σύνολο και η Αλίκη άνετο τζιν με μαύρο τοπ.
  • Η Αλίκη συμμετείχε στην παράσταση "Οι Κληρονόμοι" στο Κολλέγιο Αθηνών, παίζοντας τη Μάρθα Καραγιάννη.
  • Η παράσταση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και η Αλίκη κέρδισε θερμό χειροκρότημα.
  • Η Αλίκη έχει πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και συνεχίζει σπουδές στην Επικοινωνία.

Για ψώνια στα μαγαζιά της Βουκουρεστίου έκανε η Νατάσα Παζαΐτη μαζί με την κόρη της, Αλίκη Καραμανλή.

Μητέρα και κόρη συνδύασαν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας με αγορές σε γνωστό κοσμηματοπωλείο της περιοχής. 

Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Η Νατάσα Παζαΐτη επέλεξε να φορέσει ένα γκρι σύνολο, το οποίο συνδύασε με ένα φουλάρι στον λαιμό και ένα ζευγάρι μαύρα δερμάτινα μποτάκια.

Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Η Αλίκη Καραμανλή επέλεξε ένα άνετο τζιν παντελόνι που συνδύασε με ένα μαύρο τοπ και ένα ασορτί bomber. 

Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της

Πριν λίγες ημέρες, η Αλίκη Καραμανλή πήρε μέρος στην παράσταση «Οι Κληρονόμοι» που παρουσιάστηκε στο Κολλέγιο Αθηνών. Τη θεατρική μεταφορά της γνωστής ταινίας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ως «Μάρθα Καραγιάννη» έπαιξε και χόρεψε στη θεατρική σκηνή. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που την είδαμε σε ρόλο ηθοποιού. 

Η παράσταση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και η Αλίκη Καραμανλή μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, κέρδισε το θερμό χειροκρότημα.  Μετά το τέλος της, παράστασης, η Αλίκη Καραμανλή πόζαρε μαζί με τον δίδυμο αδερφό της, Αλέξανδρο και τον πατέρα της, Κώστα Καραμανλή. Η Νατάσα Παζαΐτη μαζί με τον γιο της Αλέξανδρο είχαν απολαύσει την παράσταση μία ημέρα νωρίτερα. 

Η 23χρονη έχει πάρει ήδη πτυχίο από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου ενώ και παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές της το τμήμα Επικοινωνίας και Entrepreneurship Management. Η αγάπη της για την Τέχνη, όμως, την οδηγεί κατά καιρούς και στο θέατρο. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΖΑΪΤΗ
 |
ΑΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top