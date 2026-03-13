Αναθεώρηση ταξιδιωτικών κανόνων - Τι αλλάζει στα οργανωμένα ταξίδια

Ποια ταξίδια και υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν οργανωμένα ταξίδια; Μπορούμε να αρνηθούμε κουπόνια; Πώς μπορεί να γίνει ακύρωση στα ταξιδιωτικά μας σχέδια χωρίς κόστος;

Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές έδωσαν το πράσινο φως στους αναθεωρημένους κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια, ενισχύοντας την προστασία των παραθεριστών, αντλώντας διδάγματα από την πανδημία και τις χρεοκοπίες υψηλού προφίλ.Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία με 537 ψήφους υπέρ και 2 κατά, με 24 αποχές.

«Αυτοί οι ενημερωμένοι κανόνες θα προστατεύσουν τους καταναλωτές όταν κάτι πάει στραβά με τις οργανωμένες διακοπές τους. Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων που επηρεάζουν οποιοδήποτε μέρος του ταξιδιού τους, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να ακυρώσουν με πλήρη επιστροφή χρημάτων», είπε μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής του Κοινοβουλίου για το θέμα, Alex Agius Saliba (Σοσιαλιστές και Δημοκρατικοί, Μοντάνα).

«Η αποδοχή κουπονιών από τους καταναλωτές θα παραμείνει προαιρετική και μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους. Οι ταξιδιωτικές εταιρείες θα έχουν την υποχρέωση να απαντούν σε καταγγελίες εντός 60 ημερών και η ισχυρή προστασία κατά της αφερεγγυότητας θα διασφαλίσει ότι όταν συμβεί πτώχευση, η οικονομική ζημία δε θα μετακυλιστεί στις οικογένειες».

Το Συμβούλιο πρέπει τώρα να εγκρίνει και επίσημα τη νομοθεσία. Το κείμενο θα δημοσιευτεί στη συνέχεια στην Επίσημη Εφημερίδα και θα τεθεί σε ισχύ.

Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους 28 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος για να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στην εθνική νομοθεσία και άλλους 6 μήνες για να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις.

Ορισμός ενός οργανωμένου ταξιδιού

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να διευκολύνουν την κατανόηση του ποιοι συνδυασμοί ταξιδιωτικών υπηρεσιών αποτελούν ένα οργανωμένο ταξίδι. Αυτό καθορίζεται πρωτίστως από το πότε και πώς γίνεται η κράτηση του συνδυασμού υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, σε μια ηλεκτρονική αγορά όπου οι συνδεδεμένες διαδικασίες κράτησης επιτρέπουν τους συνδυασμούς υπηρεσιών που προσφέρονται από ξεχωριστούς εμπόρους, θα θεωρούνται οργανωμένο ταξίδι εάν ο πρώτος έμπορος διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του ταξιδιώτη στους άλλους εμπόρους και η σύμβαση για όλες τις υπηρεσίες συναφθεί εντός 24 ωρών.

Εάν ο διοργανωτής ταξιδιών προσκαλέσει τον πελάτη να κάνει κράτηση για πρόσθετες υπηρεσίες, ο πελάτης πρέπει να ενημερωθεί εάν αυτές δε θα αποτελούσαν ένα οργανωμένο ταξίδι με υπηρεσίες που είχαν προηγουμένως κρατηθεί.

Κουπόνια

Η ενημερωμένη οδηγία εισάγει κανόνες σχετικά με τη χρήση των κουπονιών, οι οποίοι ήταν ευρέως διαδεδομένοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν ένα κουπόνι και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών.

Τα κουπόνια μπορούν να ισχύουν για μέγιστο διάστημα 12 μηνών και οι πελάτες πρέπει να λάβουν επιστροφή χρημάτων για τυχόν πλήρως ή μερικώς αχρησιμοποίητα και ληγμένα κουπόνια. Οι εταιρείες δεν επιτρέπεται να περιορίζουν την επιλογή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τους κατόχους κουπονιών.

Τέλη ακύρωσης ταξιδιού

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι πελάτες μπορούν να ακυρώσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια χωρίς τέλη ακύρωσης ή κυρώσεις εάν προκύψουν αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις στον ταξιδιωτικό προορισμό.

Αυτό θα επεκταθεί πλέον σε αναπόφευκτα και έκτακτα γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν στο σημείο αναχώρησης ή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά το ταξίδι.

Ο προσδιορισμός του κατά πόσον οι περιστάσεις είναι αρκετά σοβαρές, ώστε να δικαιολογούν δωρεάν ακύρωση θα γίνεται κατά περίπτωση. Οι επίσημες συστάσεις για ταξίδια μπορούν να χρησιμεύσουν ως ενδείξεις για τον σκοπό αυτό.

Προθεσμίες για την αντιμετώπιση παραπόνων και την πραγματοποίηση επιστροφών χρημάτων

Όταν λαμβάνουν παράπονο σχετικά με μια υπηρεσία, οι διοργανωτές ταξιδιών θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την παραλαβή εντός 7 ημερών και να προσφέρουν αιτιολογημένη απάντηση εντός 60 ημερών.

Εάν ο διοργανωτής ταξιδιού πτωχεύσει, οι πελάτες θα πρέπει να λάβουν επιστροφή χρημάτων για ακυρωμένες υπηρεσίες από την εγγύηση αφερεγγυότητας εντός 6 μηνών (9 μήνες για πολύπλοκες πτωχεύσεις). Η τυπική προθεσμία 14 ημερών για την επιστροφή χρημάτων για ακύρωση ταξιδιού θα παραμείνει αμετάβλητη.