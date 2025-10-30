Τα καλύτερα ταξίδια στο εξωτερικό για το 2026

Θέλετε να προγραμματίσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό και αναζητάτε τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς για το 2026; Εμείς σας προτείνουμε όμορφα μέρη που θα σας προσφέρουν μία αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία σε εσάς και τους αγαπημένους σας!

Tα καλύτερα ταξίδια στο εξωτερικό για το 2026

Αυτές είναι οι πόλεις, τα νησιά και οι χώρες που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε κάποια στιγμή στη ζωή σας:

Νήσος Ρεϊνιόν - Αφρική

Πρόκειται για ένα ονειρικό, υπό γαλλική διοίκηση νησί, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Ανατολικής Αφρικής. Πρόκειται για έναν τόπο που συνδυάζει αρμονικά τη φυσική ομορφιά, τον πολιτιστικό πλούτο και την εμπειρία στη φύση. Η Ρεϊνιόν «φιλοξενεί» ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο: ο λόγος για το χιονισμένο Piton de Fournaise.

Μπορείτε εύκολα να ανακαλύψετε τα μυστικά του, εξερευνώντας το μέσα στα κίτρινα λεωφορεία που συνδέουν τους βασικούς οικισμούς. Ο δρόμος προς τα βουνά προσφέρει εικόνες που κόβουν την ανάσα, ενώ όσοι επισκεφθείτε το χωριό Σιρκ ντε Μαφάτ, (εκεί που η πρόσβαση δεν είναι δυνατή με αυτοκίνητ), θα ανακαλύψετε την πιο άγρια πλευρά του νησιού.

Περπατήστε στους «ζωντανούς» δρόμους της πόλης, η οποία περιβάλλεται από αρχιτεκτονική που αφηγείται ιστορίες αιώνων, κάντε πεζοπορία μέσα σε εκπληκτικά τοπία, απολαύστε τη μοναδική γαστρονομία του τόπου και επισκεφθείτε τις τοπικές αγορές που ξεχειλίζουν από χρώμα και γεύση. Όποιο κι αν είναι το στιλ ταξιδιού σας, το Ρεϊνιόν έχει κάτι να πυροδοτήσει την περιπλάνησή σας.

Περού - Νότια Αμερική

Χαρακτηρίζεται ως η «χώρα του θεού Ήλιου». Ένα ταξίδι στο Περού θα σας αφήσει μαγεμένους... Πρόκειται για έναν τόπο με ανεκτίμητους θησαυρούς: Το μεγαλειώδες Μάτσου Πίτσου, τα πολύχρωμα Βουνά του Ουράνιου Τόξου, τα φωτογενή αλατωρυχεία στο Μάρας, η πρωτεύουσα Λίμα και η πόλη Κούσκο, άλλοτε πανίσχυρη πρωτεύουσα των Ίνκας, είναι μόνο μερικά από αυτά.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμαζόνιος, το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου με φυτά και ζώα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη Γη, οι Οι Άνδεις με την ψηλότερή τους κορυφή στα 6.768 μέτρα, σε συνδυασμό με τις ιστορικές πόλεις, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα Εθνικά Πάρκα μέσα στις ζούγκλες θα σας κόψουν την ανάσα!

Αξίζει να κάνετε αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι ζωής. Θα ανακαλύψετε άλλα ήθη και παραδόσεις και θα απολαύσετε μία διαφορετική κουλτούρα με καταπληκτικές τοπικές συνταγές.

Φινλανδία - Ευρώπη

Είναι η χώρα με τους πιο ευτυχισμένους πολίτες παγκοσμίως και όχι άδικα. Η Φινλανδία χαρακτηρίζεται από τις αμέτρητες λίμνες της (υπολογίζεται ότι η χώρα έχει μία λίμνη για κάθε 26 άτομα!) και τον φυσικό της πλούτο.

Τα δάση της, συγκεκριμένα, καλύπτουν το 74% ολόκληρης της χώρας – δηλαδή έκταση μεγαλύτερη από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιταλία!

Η Φινλανδία προσφέρετε για πολλές δραστηριότητες: Επισκεφθείτε το Ελσίνκι και δείτε τον καθεδρικό ναό, συναντήστε τον Άι Βασίλη στο Ροβανιέμι, θαυμάσετε το Βόρειο Σέλας και εξερευνήστε τη φύση στο Εθνικό Πάρκο Urho Kekkonen. Για τους πιο τολμηρούς, προτείνουμε να δοκιμάσετε αναρρίχηση στον πάγο με τη βοήθεια ειδικών οδηγών στην περιοχή Korouoma.

Πρόκειται για έναν φυσικό παράδεισο που θα λατρέψει όλη η οικογένεια.

Τιπερέρι - Ιρλανδία

Θέλετε να απολάυσετε την απόλυτη γαστρονομική κουλτούρα και να ανακαλύψετε τα άγρια «μυστικά» ιρλανδικής υπαίθρου; Τότε αυτή η γοητευτική κομητεία με τη μαγευτική θέα και τις βαθιές ρίζες της στην Ιστορία θα σας συναρπάσει. Η Τιπερέρι αποτελεί ένα κρυμμένο στολίδι της χώρας, με κύριους πρωταγωνιστές το φυσικό της τοπίο και την κορυφαία γαστρονομική κουλτούρα, η οποία εκτιμάται ιδιαίτερα σε όλο τον κόσμο.

Εάν αναζητάτε έναν τότο για να συνδυάσετε αρμονικά την ιστορία, τη φύση και την ιρλανδική φιλοξενία, τότε αυτός είναι ο προορισμός σας. Επιπρόσθετα, η Τιπερέρι φημίζεται για τα εξαιρετικά μονοπάτια πεζοπορίας και τα αξιοθέατα παγκόσμιας κλάσης, όπως το Glen of Aherlow, καθώς και για τα τοπικά χειροποίητα προϊόντα διατροφής.

Κάντε ιππασία και να απολαύστε τη γραφική, άγρια ​​ύπαιθρο της Ιρλανδίας.

Καρταχένα - Κολομβία

Πρόκειται για τη «βασίλισσα» της Καραϊβικής. Ο λόγος για την ιστορική πόλη της Κολομβίας, Καρταχένα, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και διαχρονική αγαπημένη του Gabriel García Márquez.

Δεν είναι μόνο οι εξωτικές παραλίες στα νησιά Rosario με τους φοίνικες και την άσπρη άμμο που προσελκύουν τουρίστες από όλο τον κόσμο, αφού η «ηρωική πόλη» για τους Κολομβιανούς, κρύβει πολλούς θησαυρούς μέσα στα τείχη της.

Θαυμάστε τις πανέμορφες αποικιακές επαύλεις, τα μπαλκόνια με τις βουκαμβίλιες, τις εντυπωσιακές εκκλησίες του 16ου αιώνα, τα ιστορικά μνημεία (όπως το παλάτι της Ιεράς Εξέτασης) και επισκεφθείτε τις όμορφες πλατείες με τα γκουρμέ εστιατόρια και τα μπαρ με τη χαρακτηριστική αφρό-καραϊβική ζωντάνια. Αν προσθέσουμε και τα έντονα ηλιοβασιλέματα που μπορεί να δει κανείς από τα τείχη της, καταλαβαίνουμε γιατί η πόλη έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης ζευγαριών - και όχι μόνο.

Πρόκειται για έναν μαγικό προορισμό που θα σας προσφέρει ένα ονειρικό ταξίδι στον χρόνο.

Τζέτζου - Νότια Κορέα

Το Τζέτζου είναι το μεγαλύτερο νησί που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Κορεατικής Χερσονήσου, έχει μέτριο κλίμα και αποτελεί αγαπημένο τουριστικό προορισμό, με μοναδικά αξιοθέατα.

Χάρη στη ρομαντική θέα την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα, το ήπιο κλίμα και τις πανέμορφες αμμουδιές του, πολλά νιόπαντρα ζευγάρια επιλέγουν το Τζέτζου για τον μήνα του μέλιτος.

Οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να σκαρφαλώσουν μέχρι τη λίμνη Μπαεκνόκ στην κορυφή του όρους Χάλα, του υψηλότερου βουνού της Νότιας Κορέας.

Αναζητήστε τις «χαενιέο», τις δύτριες που μαζεύουν φρέσκα θαλασσινά και τα εμβληματικά «αγάλματα των προγόνων» που κοσμούν τον εξωτερικό χώρο πολλών εστιατορίων.