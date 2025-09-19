Ταξίδι στο εξωτερικό με τα παιδιά σας - Προτάσεις για κάθε ηλικία

Μωρό και ταξίδια: Πότε ξεκινάμε, τι κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε; / Βίντεο: ΕΡΤ

Τι πιο όμορφο από ένα ταξίδι στο εξωτερικό με τα παιδιά σας; Εμείς σας προτείνουμε τους καλύτερους προορισμούς για οικογενειακές διακοπές, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών σας.

Παρακάτω σας προτείνουμε τα πιο όμορφα μέρη παγκοσμίως για να ανακαλύψετε μαζί με τα παιδιά σας, τα οποία είναι ιδανικά ανάλογα με την ηλικία τους, για να ζήσετε το πιο αξέχαστο και απροβλημάτιατο οικογενειακό ταξίδι στο εξωτερικό!

Ταξίδι στο Μεξικό (για παιδιά 0-1 έτους)

Μία ιδανική πρόταση για γονείς με βρέφη είναι να οργανώσετε ένα ταξίδι σε ένα όμορφο resort στο Μεξικό. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα σε ένα οργανωμένο ξενοδοχείο, όπου δε θα σας λείψει τίποτα.

Μία ιδανική πρόταση για γονείς με βρέφη είναι να οργανώσετε ένα ταξίδι σε ένα όμορφο resort στο Μεξικό / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ζήστε μοναδικές στιγμές στη χώρα με την ατελείωτη ιστορία, την τέχνη, τη φυσική ομορφιά και τη ζεστή φιλοξενία. Ιδανικοί μήνες για να ταξιδέψετε στο Μεξικό με βρέφη είναι από Δεκέμβριο έως και Απρίλιο. Κλείστε από νωρίς το ξενοδοχείο και τα αεροπορικά εισιτήρια της αρεσκείας σας και η ταξιδιωτική εμπειρία με το το μωράκι σας θα είναι αξέχαστη!

Διακοπές στη Χαβάη (για παιδιά 1-4 χρόνων)

H Χαβάη είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για εκατομμύρια τουριστών που την επισκέπτονται κάθε χρόνο. Αποτελεί ιδανικό μέρος για οικογενειακές διακοπές με παιδιά 1 έως 4 ετών!

Η Χαβάη αποτελεί ιδανικό προορισμό για οικογενειακές διακοπές με παιδιά 1 έως 4 ετών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία λατρεύουν την εξερεύνηση και είναι η εποχή που μαθαίνουν να περπατούν, να τρέχουν και να κολυμπούν. Μπορείτε να επισκεφθείτε το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, να δείτε τους καταρράκτες Akaka, να χαλαρώσετε στην παραλία Manini'owali, η οποία είναι ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά, να κάνετε θαλάσσια σπορ ή να παρακολουθήσετε δελφίνια και φάλαινες, ανάλογα με το νησί που θα επιλέξετε.



Οικογενειακές διακοπές στη Ρώμη (για παιδιά 5-10 ετών)

Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε τη Ρώμη με τα παιδιά σας, τότε έχετε πάρει την κατάλληλη απόφαση! Η πρωτεύουσα της Ιταλίας προσφέρει άπειρες επιλογές για να μοιραστείτε όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας.

Η πρωτεύουσα της Ιταλίας προσφέρει άπειρες επιλογές για να μοιραστείτε όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Είναι ένας κοντινός προορισμός (η πτήση διαρκεί περίπου 2 ώρες) και αποτελεί ενδιαφέρον μέρος για μικρούς και μεγάλους. Προτείνουμε να μείνετε κοντά στο ιστορικό κέντρο Centro Storico, καθώς εκεί βρίσκονται τα περισσότερα αξιοθέατα και οι αποστάσεις είναι μικρές με τα πόδια. Από τις κορυφαίες εμπειρίες για παιδιά, αποτελεί το διαδραστικό μουσείο Explora, όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να εξερευνήσουν με ασφάλεια, το Butterfly Eden, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουν αμέτρητες πεταλούδες στον Βοτανικό Κήπο, το Μουσείο Ζωολογίας, το οποίο απότελεί τέλεια πρόταση για τους μικρούς ζωόφιλους και το Magicland, ένα από τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα της Ιταλίας.



Ταξιδεύοντας στη Μοντάνα με παιδιά (11-13 χρόνων)

Η διαμονή σε ένα ράντσο στη Μοντάνα των ΗΠΑ με παιδιά 11-13 ετών θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς αποτελεί ιδανική πρόταση, αφού τα παιδιά σας θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά και να περάσουν ποιοτικό χρόνο στη φύση!

Η διαμονή σε ένα ράντσο στη Μοντάνα με παιδιά 11-13 ετών θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Δραστηριότητες όπως ιππασία, πεζοπορία, ψάρεμα, snowshoeing, τένις και μαθήματα μαγειρικής, είναι κάποια από τα must. Μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά ταξίδια, όμως εάν το αποφασίσετε, τότε σίγουρα θα ζήσετε μία από τις πιο ονειρικές ταξιδιωτικές εμπειρίες!



Αφρικανικό σαφάρι - Ιδανικό ταξίδι για εφήβους (14-17 χρόνων)

Eάν τα παιδιά σας είναι 14 έως 17 χρόνων, τότε ένα σαφάρι στην Αφρική είναι το ιδανικό οικογενειακό ταξίδι, αφού θεωρείται εμπειρία ζωής, συνδυάζοντας την επαφή με την άγρια φύση, τα εντυπωσιακά τοπία και την αναβίωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Αφρικής.

Οργανώστε μία περιήγηση στα εθνικά πάρκα, με σκοπό να παρατηρήσετε την άγρια φύση και δείτε από κοντά λιοντάρια, ελέφαντες, ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις και βουβάλια.

Eάν τα παιδιά σας είναι 14 έως 17 χρόνων, τότε ένα σαφάρι στην Αφρική είναι το ιδανικό οικογενειακό ταξίδι, αφού θεωρείται εμπειρία ζωής / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Δημοφιλείς προορισμοί περιλαμβάνουν το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ στη Νότια Αφρική και την Μποτσουάνα, ενώ εάν σας αρέσει το υγεό στοιχείο, τότε στην Μποτσουάνα, μπορείτε να εξερευνήσετε τα κανάλια και να παρατηρήσετε τη ζωή από το νερό.

Μην αμελείσετε να απαθανατίσετε τη δύση του ηλίου, καθώς τα ηλιοβασιλέματα στην Αφρική είναι μαγικά. Ιδανική περίοδος για να οργανώσετε το ταξίδι σας στην Αφρική είναι από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

Οικογενειακό ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία (για νέους 18-21 ετών)

Η Νέα Ζηλανδία προσφέρεται για οικογενειακές διακοπές, καθώς συνδυάζει τη μαγεία της φύσης με τον πολιτισμό. Εξερευνήστε την πολιτιστική πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας και μάθετε για την κουλτούρα των Maori μέσα από παραστάσεις.



Η Νέα Ζηλανδία προσφέρεται για οικογενειακές διακοπές, καθώς συνδυάζει τη μαγεία της φύσης με τον πολιτισμό / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Μust είναι και μία επίσκεψη στη γεωθερμική περιοχή για να δείτε γεωπίδακες, ενώ οι οικογενειακές πεζοπορίες ή οι οργανωμένες κρουαζιέρες θα σας εντυπωσιάσουν.

Η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο, οπότε η πιο ζεστή περίοδος για να επισκεφθείτε τη χώρα είναι μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου.



Διακοπές με την οικογένεια στην Ιαπωνία (για νέους 22 και άνω χρόνων)

Η Ιαπωνία είναι ένας υπέροχος προορισμός για διακοπές, καθώς αποτελεί μία από πιο όμορφες και πιο φιλικές χώρες για οικογένειες με παιδιά. Η Ιαπωνία προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, φύσης και γαστρονομίας.

Η Ιαπωνία είναι ένας υπέροχος προορισμός για διακοπές, καθώς αποτελεί μία από πιο όμορφες και πιο φιλικές χώρες για οικογένειες με παιδιά / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Απολαύστε την ιαπωνική παράδοση, ειδικά στην πρωτεύουσα, το Κιότο, όπου θα σας εντυπωσιαστείτε από τους επιβλητικούς ναούς, τις αγορές και τα πανύψηλα μπαμπού.

Φροντίστε να οργανώσετε καλά το ταξίδι σας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή σας στην Ιαπωνία.