Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της

Δημοσίευσε ένα γιορτινό καρουζέλ φωτογραφιών στο Instagram

Οι δηλώσεις της στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετράμε πια αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φαίνεται πως έχει μπει σε άκρως εορταστικό mood. Η γνωστή παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση, παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και διατηρεί την καθημερινή επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με εντυπωσιακό Chanel φόρεμα στα μπουζούκια

Αυτή τη φορά, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα χαρούμενο και γιορτινό καρουζέλ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δες την ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου:

Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά

σπυροπουλου

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»

«Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή. Θα γίνει από τη νέα σεζόν, από τον Σεπτέμβριο», έχει πει πρόσφατα επιβεβαιώνοντας τις φήμες που την ήθελαν να συζητά με κανάλια για την παρουσίαση νέου πρότζεκτ.

σπυροπούλου

Τα τελευταία χρόνια, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει επιλέξει να παραμείνει στο πλευρό της οικογένειάς της και να αφήσει για λίγο στην άκρη τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η νέα αυτή περίοδος φαίνεται πως τη βρίσκει πιο έτοιμη από ποτέ για ένα δυναμικό comeback στην τηλεόραση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
