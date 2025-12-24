Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από έξι αγόρια

Βιντεοσκοπούσαν τα βασανιστήρια, στα οποία την επέβαλλαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 11:32 Όταν η Ζεν κάνει χιούμορ: «Έχω τσακωθεί με την κουζίνα»
24.12.25 , 11:30 Κολωνάκι: «Δεν ήξερα ότι ήταν μαϊμού»
24.12.25 , 10:41 Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
24.12.25 , 10:36 Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από έξι αγόρια
24.12.25 , 10:36 Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
24.12.25 , 10:27 Ρουβάς: Έφερε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του με... χορό!
24.12.25 , 10:15 Reunion «Στο Παρά Πέντε»: Εξομολογήσεις και η σπόντα της Μακρυπούλια
24.12.25 , 10:06 Τρία γραφικά χωριά της ορεινής Ναυπακτίας - Καταρράκτες και έλατα!
24.12.25 , 10:05 Επιλεγμένα μοντέλα Ducati με όφελος τιμής
24.12.25 , 09:50 «Θέλει να φύγει ο Τετέ»: Σε διαπραγματεύσεις με την Γκρέμιο ο Παναθηναϊκός!
24.12.25 , 09:48 Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
24.12.25 , 09:40 Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα
24.12.25 , 09:39 Σμαράγδα Καρύδη– Θοδωρής Αθερίδης: Τα σημάδια που έδειχναν τον χωρισμό τους
24.12.25 , 09:31 Christmas outfits: Οι πιο λαμπερές τάσεις για τις γιορτινές εξόδους!
24.12.25 , 09:30 Breakfast@Star: Γιορτινή έναρξη με ευχές και κάλαντα παραμονή Χριστουγέννων
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 13χρονη Κατήγγειλε Βιασμό Από Έξι Άτομα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θύμα ομαδικού βιασμού από έξι αγόρια κατήγγειλε ότι έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία οι δράστες βιντεοσκοπούσαν όσα του έκαναν και μετά ανέβαζαν το υλικό στο διαδίκτυο. 

Βιασμός 9χρονου Θεσσαλονίκη: «Δεν άντεξε άλλο η ψυχή του και μίλησε»

Όπως φέρεται να αποκάλυψε το κορίτσι στην αστυνομία, οι βιαστές του ήταν ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών. Όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ το μαρτύριο της 13χρονης κράτησε μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο. 

Οι τέσσερις από τους έξι δράστες κατηγορούνται ότι οδήγησαν την ανήλικη, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, σε πολυκατοικία και σε γυναικείες τουαλέτες parking και προχώρησαν στον ομαδικό βιασμό της. Μάλιστα βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους και ανέβασαν το υλικό στα social media. 

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της από τα 9 του

Οι άλλοι δύο ανήλικοι, ηλικία 15 και 16 ετών κατηγορούνται επίσης ότι τη βίασαν. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. η υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος της 13χρονης εξιχνιάστηκε, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε ο ομαδικός βιασμός. 

Πύργος: Καταγγελία 16χρονης για απόπειρα βιασμού από δύο συνομήλικους

Σε βάρος των έξι αγοριών σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους, εκδικητικής πορνογραφίας και πορνογραφίας ανηλίκων. 

Τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν και στάλθηκαν στο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
13ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top