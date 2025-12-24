Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από έξι αγόρια

Θύμα ομαδικού βιασμού από έξι αγόρια κατήγγειλε ότι έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία οι δράστες βιντεοσκοπούσαν όσα του έκαναν και μετά ανέβαζαν το υλικό στο διαδίκτυο.

Όπως φέρεται να αποκάλυψε το κορίτσι στην αστυνομία, οι βιαστές του ήταν ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών. Όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ το μαρτύριο της 13χρονης κράτησε μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο.

Οι τέσσερις από τους έξι δράστες κατηγορούνται ότι οδήγησαν την ανήλικη, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, σε πολυκατοικία και σε γυναικείες τουαλέτες parking και προχώρησαν στον ομαδικό βιασμό της. Μάλιστα βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους και ανέβασαν το υλικό στα social media.

Οι άλλοι δύο ανήλικοι, ηλικία 15 και 16 ετών κατηγορούνται επίσης ότι τη βίασαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. η υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος της 13χρονης εξιχνιάστηκε, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε ο ομαδικός βιασμός.

Σε βάρος των έξι αγοριών σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους, εκδικητικής πορνογραφίας και πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν και στάλθηκαν στο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

