Πύργος: Καταγγελία 16χρονης για απόπειρα βιασμού από δύο συνομήλικους

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου Ηλείας η σύλληψη δύο ανηλίκων, 16 και 17 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού σε βάρος μιας συνομήλικης τους. Τις λεπτομέρειες μεταφέρει η δημοσιογράφος Τασούλα Παπανικολάου.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 16χρονη στους γονείς της και στη συνέχεια στις αστυνομικές αρχές της Ασφάλειας Πύργου, όλα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης σε ένα σπίτι. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο ανήλικοι την ακινητοποίησαν, με τον 16χρονο να την κρατά με τα χέρια του και τον 17χρονο να αποπειράται να τη βιάσει.

Παρά το σοκ και τον πανικό, η ανήλικη αντέδρασε και κατάφερε να διαφύγει. Αμέσως μετά την καταγγελία, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να διασφαλιστεί η ψυχολογική και σωματική της υγεία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανηλίκων

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανηλίκων, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα για την κατηγορία της απόπειρας βιασμού. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες τους, οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας, καθώς δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση και ενημέρωση σχετικά με την προστασία των ανηλίκων. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η δικαιοσύνη αναμένεται να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες τόσο για τους ανηλίκους όσο και για τους γονείς τους.