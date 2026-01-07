Άγιος Ευστράτιος: Ο 35χρονος Δήμαρχος διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου

Συγκίνηση προκάλεσε ο Δήμαρχος του Άγιου Ευστράτιου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος ανήμερα των Φώτων αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο και ότι θα χρειαστεί να λείψει για ένα διάστημα από τα καθήκοντά του προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

Ο 35χρονος δήμαρχος, μιλώντας προς τους δημότες του νησιού του Αιγαίου, είπε μετά την τελετή του αγιασμού πως θα απουσιάσει για δύο μήνες από το νησί.

«Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δύο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας» είπε στους κατοίκους.

Ο 35χρονος δήμαρχος διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι.

Σήμερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξήγησε για την επιλογή του να μιλήσει δημόσια για το πρόβλημα υγείας του. «Οι σχέσεις, και ειδικά στην αυτοδιοίκηση χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια» είπε αρχικά και συνέχισε: «δεν υπήρχε λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό έκρινα ότι ήταν το καλύτερο».

Όπως ανέφερε, η ασθένεια έχει όνομα και λέγεται καρκίνος «όχι παλιοαρρώστια», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρόκειται για κάτι ιάσιμο, καθώς «η επιστήμη έχει προχωρήσει».

«Από αυτή τη μάχη θα βγω νικητής», τόνισε.

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχολογίας στην αντιμετώπιση της ασθένειας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα στον αγώνα κατά του καρκίνου. «Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα σε έναν μικρό και απομακρυσμένο τόπο είναι δύσκολη.

Επίσης, ο κ. Σινάνης έστειλε μήνυμα θάρρους και αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ξανά πως «θα πατήσω κάτω τον καρκίνο, για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου μου». «Παραμένω προσηλωμένος στο έργο του και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας».