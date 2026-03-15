Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»

Αποκαλύψεις για τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας έκανε ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσα από την εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα, το πρωί της Κυριακής.

Ο πρώην εκδότης αποκάλυψε ότι είναι και τα τρία παιδιά του στην Ελλάδα, με την Αμαλία Κωστοπούλου να έρχεται στη χώρα μας από το Τέξας για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ, που θα γίνει στην Αθήνα.

«Είναι εδώ τα παιδιά. Κι είμαι χαρούμενος, όλα μαζί. Αυτά είναι γυναικείες υποθέσεις… Το έχω δει το νυφικό σε φωτογραφία. Απ’ ό,τι ξέρω είναι πολύ μακρύ. Μόνο αυτό. Θα γίνει μια τελετή. Γιατί ο γάμος έγινε, έχουν παντρευτεί τα παιδιά. Εγώ θα παραδώσω τη νύφη, ποιος θα το κάνει; Ο μπαμπάς θα πάει. Εσείς οι γυναίκες το έχετε λίγο πιο συναισθηματικό…», αποκάλυψε αρχικά.

«Εγώ χάρηκα που ήρθε ο γιος μου ξαφνικά, αυτός ζει στην Αμερική. Και μπαίναμε στο σπίτι, μου παίρνει η άλλη μου κόρη, μου λέει μπαμπά έφτασα, όχι, θέλω να σου φέρω κάτι, τι να μου φέρεις κάτι… της λέω εντάξει όταν φτάσω θα σε πάρω. Και ξαφνικά έσκασε ο άλλος από την Αμερική χωρίς να μου το πουν, μου το κρύβαν εμένα για να μου κάνουν σουρπρίζ που λένε στα γαλλικά», ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας με τον Τζέικ Μέντγουελ.

«Θα είναι κλειστός γάμος… Δεν έχει τέτοια, κάμερες κλπ. Θα έρθουν οι φίλοι τους από το εξωτερικό» πρόσθεσε, με την Κατερίνα Καραβάτου και τους συνεργάτες της εκπομπής να τον «πειράζουν», ζητώντας υλικό από τον γάμο!