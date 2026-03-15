Κρήτη: 17χρονη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες

Ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 17χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από πέντε άνδρες στα Χανιά.
  • Δύο από τους δράστες είναι ανήλικοι, ηλικίας 15 και 17 ετών.
  • Η 16χρονη φίλη της δήλωσε ότι είχε σεξουαλική επαφή με έναν από τους άνδρες με τη θέλησή της, υπό την επήρεια ναρκωτικών.
  • Η αστυνομία συνέλαβε 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των δραστών και των μητέρων ανηλίκων.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Θύμα ομαδικού βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη στα Χανιά από πέντε άνδρες, ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι. 

Σύμφωνα με το flashnews.gr δύο κορίτσια 16 και 17 ετών, κατήγγειλαν ότι τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης βρέθηκαν μαζί με έξι άνδρες σε ένα κατάλυμα και μετά σε ένα δωμάτιο. 

Η 16χρονη κατέθεσε πως έκανε με τη θέλησή της σεξ με έναν από τους άνδρες, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. 

Η 17χρονη όμως υποστήριξε πως τη βίασαν πέντε από αυτούς. Πρόκειται για έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, έναν 15χρονο συμπατριώτη του, έναν 17χρονο Έλληνα που βιντεοσκοπούσε την πράξη, έναν 21χρονο, κι έναν 27χρονο επίσης Έλληνες. 

Όπως κατήγγειλε υπήρχε ένας ακόμα 21χρονος, ο οποίος δε συμμετείχε στον βιασμό, αλλά με χειρονομίες προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. 

Η αστυνομία εντόπισε τους δράστες και βρήκε στο κινητό τους τα βίντεο με τις αποτρόπαιες πράξεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 10 ατόμων, των έξι ανδρών, της 16χρονης για ναρκωτικά και τριών μητέρων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. 

Τα αδικήματα που βαραίνουν τους συλληφθέντες κατά περίπτωση είναι βιασμός με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας, γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση παθόντος, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση τηλεφωνικών συνομιλιών και νόμου περί ναρκωτικών.

