Παλαιό Φάληρο: Προσέγγισε 14χρονη μέσω αγγελίας για γατάκι και τη βίασε

Στον ανακριτή οδηγήθηκε 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο, κατόπιν εντάλματος, και κατηγορείται για βιασμό 14χρονης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη τον Μάιο του 2025 μέσω αγγελίας, που δημοσιοποίησε στα social media, για υιοθεσία κατοικιδίου, στα νότια προάστια της Αθήνας.

Η 14χρονη ανταποκρίθηκε στην αγγελία και στη συνέχεια, κανόνισαν συνάντηση για να δει το γατάκι. Όταν το κορίτσι έφτασε στο σπίτι του, ο φερόμενος δράστης της είπε ότι είναι επαγγελματίας φωτογράφος και της πρότεινε να τη φωτογραφίσει, λέγοντας στο κορίτσι ότι θα μπορούσε να γίνει μοντέλο.

Τη δεύτερη φορά που πήγε στο σπίτι του η 14χρονη, την εξανάγκασε σε ερωτικές πράξεις.

Το κορίτσι ενημέρωσε άτομο του κοντινού της περιβάλλοντος, το οποίο προχώρησε σε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στα ρούχα του βρέθηκε γενετικό υλικό του 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.