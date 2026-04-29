Καιρός: Με κρύο η Πρωτομαγιά - Ψυχρή εισβολή από το μεσημέρι της Πέμπτης

Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο

29.04.26 , 11:50 Καιρός: Με κρύο η Πρωτομαγιά - Ψυχρή εισβολή από το μεσημέρι της Πέμπτης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πρωτομαγιά θα είναι φθινοπωρινή με βροχές και κρύο, λόγω ψυχρής εισβολής από τα βόρεια Βαλκάνια.
  • Η ψυχρή εισβολή αναμένεται από το μεσημέρι της Πέμπτης, με πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες.
  • Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο: Θεσσαλία, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησος.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά.
  • Αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες την Κυριακή, με άνοδο της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα.

Φθινοπωρινή θα είναι φέτος η Πρωτομαγιά, όσον αφορά στο σκηνικό του καιρού, που προβλέπεται να είναι βροχερός και με αρκετό κρύο. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη η ψυχρή εισβολή αναμένεται να ξεκινήσει από το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. 

 Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, «η φετινή Πρωτομαγιά θα κυλήσει με έντονα φθινοπωρινό και κατά τόπους χειμωνιάτικο σκηνικό, καθώς η αλλαγή του καιρού φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας». 

Η αστάθεια του καιρού θα διατηρηθεί και στο Σαββατοκύριακο, με αυξημένες νεφώσεις, διαστήματα βροχών κυρίως στα ανατολικά, νότια και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στα ορεινά δε θα λείψουν οι χιονοπτώσεις

«Συνολικά, πρόκειται για μια Πρωτομαγιά που περισσότερο θα θυμίζει μεταβατικό χειμωνιάτικο διάλειμμα παρά σταθερή ανοιξιάτικη περίοδο, αν και τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για αισθητά θερμότερες, ενδεχομένως και καλοκαιρινές θερμοκρασίες προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας», αναφέρει ο κ. Αρναούτογλου στο κανάλι του στο Youtube.

Καιρός Πρωτομαγιά: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επεσήμανε και τις περιοχές, όπου θα επηρεαστούν περισσότερο από την ψυχρή αυτή εισβολή. 

Αυτές είναι:

  • Θεσσαλία
  • Αττική
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • ανατολική και νότια Πελοπόννησος
  • το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου.

Οι βροχές θα είναι κατά διαστήματα, χωρίς όμως να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. 

Η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά, με μέγιστες τιμές γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν έως και τα επίπεδα θυέλλης, ειδικά στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, όπου οι καιρικές συνθήκες μπορεί να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Ο βοριάς θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως το Αιγαίο, το Σάββατο με καλυτέρευση των καιρικών φαινομένων στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Τέλος την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ το κρύο θα παραμείνει αισθητό νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Ο ισχυρός βοριάς θα περιοριστεί προς τα νότια, επιτρέποντας την επιστροφή σε πιο ήπιες, ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες την επόμενη εβδομάδα, με άνοδο της θερμοκρασίας.

