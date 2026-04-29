Ο Akylas στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στις 30 Ιουνίου

Με το Ferto και άλλα αγαπημένα, ελληνικά και ξένα τραγούδια

Ο Akylas μετά την εμφάνισή του στην Eurovision ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης και χαρίζει μια μοναδική βραδιά στο Αθηναϊκό κοινό με το Ferto και τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής και όχι μόνο μουσικής.

Ο Akylas είναι ένας ανερχόμενος Έλληνας τραγουδιστής-δημιουργός, γνωστός για τον εναλλακτικό του ήχο που συνδυάζει pop, indie και ηλεκτρονικά στοιχεία με δυνατή στιχουργία και έντονη σκηνική παρουσία. Από τις πρώτες του επιτυχίες που τον σύστησαν ευρύτερα στο κοινό είναι το single «Ατελιέ», ενώ τραγούδια όπως Φθηνόκρασο και Ela Konta έχουν εδραιώσει την καλλιτεχνική του ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Το 2026, ο Akylas συμμετέχει στον ελληνικό εθνικό τελικό της Eurovision 2026 (“Sing for Greece – Εθνικός Τελικός”) με το τραγούδι του «Ferto» (Φέρτο), ένα κομμάτι με ανεβαστικούς ρυθμούς και βαθύτερο μήνυμα για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, όπως ο ίδιος έχει εξηγήσει, θίγοντας θέματα υπερκαταναλωτισμού, απληστίας και προσωπικών ονείρων.

Με την αυθεντικότητα και την ενέργειά του, ο Akylas συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή τόσο του κοινού όσο και της μουσικής βιομηχανίας, εδραιώνοντας μια μοναδική φωνή στη νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών. 

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: Αγόρασε το εισιτήριό σου από το more.com

 

