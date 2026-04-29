Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 54χρονης Διευθύντριας δημοτικού σχολείου στον Κολωνό που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της, πηδώντας από την ταράτσα του σπιτιού της. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 28/4 με τον θάνατό της να είναι ακαριαίος.

Τη νεκρή γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της, ο οποίος κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και προκαταρκτική εξέταση από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει συγκεκριμένα:

«Ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της διευθύντριας του 57ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών για την απώλειά της. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις που έχουμε συλλέξει, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα ιδιαίτερα βεβαρυμένου εργασιακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, προκειμένου να διερευνηθεί κάθε πιθανότητα ύπαρξης ευθυνών ή και αξιόποινων πράξεων, έχει διαταχθεί από την Α’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Αριστοτέλης»

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετάμε τη συναδέλφισσα Τ. Γ., διευθύντρια στο 57ο ΔΣ Αθήνας, που έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά σήμερα. Η απώλεια της είναι μεγάλη, το σωματείο μας με σεβασμό και οδύνη μεταφέρει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους, τα παιδιά και τον σύζυγό της, τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους στο σχολείο της και του συστεγαζόμενο 61ου . Έχουν την αμέριστη στήριξή μας. Θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση. Ετούτη τη στιγμή θεωρούμε αυτονόητη την ολόπλευρη στήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών και των δύο σχολείων με όλα τα μέσα. Καλούμε άμεσα τη Διεύθυνση ΠΕ Α Αθήνας να πάρει όλα τα μέτρα που να διασφαλίζεται το παραπάνω».

Για μπούλινγκ στον εργασιακό της χώρο κάνει λόγο ο σύζυγός της

Ο σύζυγός της, μιλώντας χθες στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», έκανε λόγο για μπούλινγκ και έντονη πίεση στον εργασιακό της χώρο από συναδέλφους και γονείς μαθητών.

«Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από δασκάλους και τον σύλλογο γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω... [...] Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Απέπνευσε με τη μία, μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Χρόνια το βίωνε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Κατερίνα Σουλιώτη.