Καιρός: Έρχονται 35αρια σε όλη τη χώρα - «Πέφτουν» οι άνεμοι

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς εισέρχεται πλέον η χώρα, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας ο υδράργυρος αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές θα περιοριστούν για τις επόμενες δύο ημέρες, ωστόσο η αστάθεια δεν θα εξαφανιστεί πλήρως, καθώς αναμένονται τοπικά φαινόμενα, πιο περιορισμένης έκτασης, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Παράλληλα, η επικράτηση μελτεμιού θα συμβάλει σε μια πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της εβδομάδας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Από το τέλος της εβδομάδας, όμως, οι συνθήκες σταθεροποιούνται, με την αστάθεια να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να ακολουθεί ανοδική πορεία. Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 34 και 35 βαθμών Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Αθήνα, το μελτέμι θα λειτουργήσει ευεργετικά, συγκρατώντας προσωρινά τη θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο υδράργυρος θα ανέβει εκ νέου, αγγίζοντας τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν προς το τέλος της περιόδου, με τις μέγιστες να φτάνουν περίπου τους 33 βαθμούς.

Στη Λάρισα, η θερμοκρασία θα κινηθεί κυρίως γύρω στους 34 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη υψηλότερες τιμές προς το τέλος της εβδομάδας. Η πρόσκαιρη επικράτηση ανατολικών ανέμων την Τετάρτη και την Πέμπτη θα προσφέρει μικρή ανάσα δροσιάς.

Στην Πάτρα, η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 34 βαθμούς, καθώς η επίδραση του μελτεμιού στην περιοχή θα είναι περιορισμένη.

Η Καβάλα θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο, οι θερμότερες ημέρες αναμένονται την Τρίτη και την Τετάρτη, όταν η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς, πριν υποχωρήσει λόγω των ενισχυμένων βορείων ανέμων που θα επικρατήσουν στα μέσα της εβδομάδας.