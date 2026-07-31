Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 31/7 σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.
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Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026
Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή και δυσκολεύουν πολύ το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
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