Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές

Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

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Βίντεο του Star.gr από τη φωτιά στο Αίγιο (της Μαρίας Κυπραίου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της 31/7 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νεραντζιές Αιγιαλείας, Αχαΐα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα.
  • Αεροπορική υποστήριξη παρέχεται από ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
  • Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή δυσκολεύουν την κατάσβεση.
  • Εκδόθηκε προειδοποίηση μέσω 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 31/7 σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή και δυσκολεύουν πολύ το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές

Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές

Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές

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