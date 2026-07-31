Βίντεο του Star.gr από τη φωτιά στο Αίγιο (της Μαρίας Κυπραίου)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 31/7 σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή και δυσκολεύουν πολύ το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.